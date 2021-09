Promozioni Fiat 500L e 500X a settembre: meglio affrettarsi

Fanno gola le promozioni Fiat 500L e 500X a settembre, ma attenzione: meglio affrettarsi. Infatti, gli sconti forti sono legati agli incentivi statali per benzina e diesel, che sono davvero pochi. Appena i bonus finiranno, queste offerte non varranno più (a differenze di Alfa). Per il finanziamento, serve l’eventuale ok di FCA Bank.

Promozioni Fiat 500L e 500X: con rottamazione

Inoltre, serve sempre un usato over 10 anni da dare dentro: rottamazione di un veicolo immatricolato entro il 31/12/2010 e da almeno 12 mesi di proprietà dell’intestatario o di un suo familiare convivente. Una condizione imposta dal legislatore per svecchiare il parco auto.

Si eliminano macchine molto inquinanti e pericolose per la sicurezza stradale; si fanno circolare veicoli molto più puliti e sicuri. Anche a beneficio dei costi sociali e delle polizze Rca obbligatorie: un numero inferiore di incidenti si traduce in garanzie assicurative meno costose.

La 500L Connect 1.4 95 CV a benzina ha un listino di € 20.550. Si arriva a € 14.500 solo con finanziamento. Ottimo l’inizio soft: anticipo zero e prima rata a 180 giorni. Poi 84 mesi. Sono 79 rate di €248,5. Credito €15.099,00 (inclusi servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 58, ma interessi € 4.256. Dovuto € 19.655,5 per TAN 6,85% e TAEG 8,82%. Promo schematica e semplice, senza Valore futuro, senza calcoli e ragionamenti da fare.

Preziosi i servizi inclusi nella promo, senza i quali l’offerta cade: la garanzia cristalli contro i ladri e la Polizza Pneumatici anti foratura.

O la 500L Connect 1.3 95 CV diesel parte da € 23.150. Sono € 15.500 solo con finanziamento. Stesso schema di prima: 79 rate mensili di € 265, credito € 16.099 (inclusi servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 58). Interessi € 4.559,5. Dovuto € 20.959. TAN 6,85%. TAEG 8,74%.

Fiat 500X in promo: benzina e diesel

La 500X CULT 1.0 120 CV a benzina da €21.750 scende a € 15.700 solo con finanziamento. Ancora anticipo zero e partenza a 3 mesi. Con 79 rate mensili di € 268. Credito € 16.299 (inclusi servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 58,00). Interessi €4.596,5. Dovuto € 21.196,00. TAN fisso 6,85% e TAEG 8,69%.

Non ultima, la 500X Cult 1.3 95 CV diesel da € 23.650. Si scende a € 15.900 solo con finanziamento: 79 rate mensili di € 271,5. Credito € 16.499 (inclusi servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 58). Interessi € 4.673. Dovuto € 21.472,5. TAN 6,85%, TAEG 8,7%.

