Alfa Romeo business: 3 promozioni a settembre

Gruppo Stellantis in accelerazione sul fronte promozioni di settembre: Alfa Romeo business più che mai attiva. Ecco che cosa propone il Biscione ad aziende e partite IVA. Diciamo subito che Stelvio è protagonista con due promo, contro una della Giulia. Tutto senza bonus statali, che non c’entrano niente. E magari è pure un bene, visto il caos infernale causato da chi ha ideato questi ecoincentivi così disordinati. Queste promo Alfa valgono a prescindere dall’esistenza di fondi ecobonus.

Alfa Romeo business: Stelvio il leasing

La Stelvio 2.2 Turbo Diesel 190 CV, allestimento Business Q4, parte da un listino di € 58.700, ha un prezzo promo di € 46.490,4. In leasing: anticipo, canoni, e alla fine eventuale riscatto per divenire proprietari del mezzo.

Anticipo € 17.907,30. Poi 47 canoni mensili di € 298,99.

Dentro, Servizio Marchiatura € 200, Polizza Pneumatici Plus € 113,5, polizza Furto € 3.161,24. Ottimo, ma chiedete l’importo delle franchigie.

Riscatto € 23.080. Chi lo versa diviene titolare del mezzo. Altrimenti, lo dà indietro.

TAN 3,99%, Tasso Leasing 4,08%. Percorrenza 90.000 km, costo supero chilometrico 0,05 €/km. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione.

In alternativa, un noleggio-leasing. L’Alfa Romeo Stelvio 2.2 Turbo Diesel 190 CV Business AT8 Q4. Anticipo 14.500 euro. Canone mensile di 299 euro al mese. L’offerta include 36 mesi e 60.000 Km. Il conduttore a scadenza del contratto, avrà diritto di prelazione per l’acquisto del veicolo ai relativi termini e condizioni contrattuali e al prezzo di 35.057 euro.

Servizi: copertura Rca con penale risarcitoria, assistenza stradale, Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria. Ma anche copertura incendio e furto con penale risarcitoria, riparazione danni con penale risarcitoria, infomobilità I-Care. Dietro approvazione di Leasys.

Alfa Giulia noleggio-leasing

L’offerta di noleggio è riferita a Alfa Romeo Giulia 2.2 Turbo Diesel 190 CV Business AT8. Canone mensile di 349 euro al mese e un anticipo di 13.900 euro. L’offerta include 36 mesi e 60.000 km. Il conduttore a scadenza del contratto, avrà diritto di prelazione per l’acquisto del veicolo ai relativi termini e condizioni contrattuali e al prezzo di 24.541 euro. I servizi sono analoghi al noleggio-leasing che vedete sopra per la Stelvio.

