Abarth 595 a 18.500 euro anziché 22.000: offerta di settembre

Mentre i bonus elettrici sono finiti (ma torneranno), e restano quelli per benzina e diesel purché la vettura inquini poco, le vetture che non rientrano in quelle categorie vengono scontate dai Costruttori: è il caso dell’Abarth 595 a 18.500 euro anziché 22.000. Un’offerta di settembre solo della Casa del Gruppo Stellantis, senza incentivi statali.

Scheda promozione Abarth

La 595 145 CV parte da un listino di € 22.000 e scende al prezzo promo di € 18.500 purché si accetti il finanziamento di FCA Bank, soggetto ad approvazione: si andrà a vedere il merito creditizio del cliente.

Anticipo ragionevole di € 3.500, poi 49 mesi, la prima rata a 30 giorni così da dare respiro al consumatore. Quindi, 48 rate mensili di € 199.

Dentro ci sono anche il servizio marchiatura del valore di € 200, e la Polizza Pneumatici Plus che vale € 115,86. Sono obbligatori, nel senso che, senza, la promo non c’è. Ma si rivelano preziosi, perché il cliente li paga un po’ per volta, diluiti nel tempo. Avendo un alleato contro i ladri d’auto e contro le forature.

Valore futuro garantito pari alla maxirata residua finale ed eventuale di € 8.228,96. Tre le strade. Uno: a fine rateazione, paghi 8.228,96 e tieni la macchina. Due: usi 8.228,96 come permuta per ottenere un’altra vettura del marchio. Tre: dai indietro il veicolo senza né pagare né ricevere nulla.

Massima trasparenza del sito della Casa: indica la percorrenza totale massima di 60.000 km. Costo supero 0,05 euro per ogni km in più rispetto al limite, qualora si dia indietro il mezzo a fine rateazione.

Importo totale del credito € 15.656,86.Ma interessi €1.956,1, quindi il dovuto è di € 17.792,96 con TAN 3,95% e TAEG 6%.

Altre due offerte Abarth

In alternativa, l’Abarth 595 Monster Energy Yamaha 165 CV, con listino € 27.500, promo € 24.500. Anticipo € 5.450, prima rata dopo un mese, 48 rate mensili di € 249. Valore futuro pari alla rata di € 10.373,87. Importo totale del credito € 19.706,86 (inclusi servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici Plus € 115,86). Interessi € 2.451,01. Totale dovuto € 22.340,87. TAN 3,95% e TAEG 5,57% (meglio di prima). Km totali 60.000, costo supero 0,05€/km.

O l’Abarth 595 Scorpioneoro 165 CV, con lo stesso schema. Listino € 30.000, promo €27.000. Anticipo € 6.230, 49 mesi, 48 rate mensili di € 269. Valore futuro € 11.348,78. Credito € 21.426,86, interessi € 2.665,92, dovuto € 24.275,78. TAN 3,95% e TAEG 5,43% (meglio ancora).

