Fiat Panda Hybrid a 8.600 euro anziché 14.000: offerta di settembre

Vuoi la Fiat Panda Hybrid a 8.600 euro anziché 14.000? La premessa è che serve la rottamazione di un veicolo immatricolato entro il 31/12/2010, e da almeno 12 mesi di proprietà dell’intestatario o di un suo familiare convivente. Si ha diritto al bonus nella fascia 61-135 g/km di CO2 (anidride carbonica). In più, bisogna dire sì al finanziamento, con eventuale approvazione di FCA Bank. Questi incentivi ci sono (sino a metà ottobre).

Fiat Panda Hybrid a 8.600 euro: la scheda

Allora, la Panda 1.0 70 CV Hybrid parte da € 14.000, promo € 11.500 in contanti, con incentivo statale € 10.000; oppure € 8.600. Quindi, c’è gradualità, si scende sino al massimo sconto possibile unendo incentivi con rottamazione più finanziamento del Costruttore del Gruppo Stellantis.

Anticipo zero molto comodo, 84 mesi, 1ª rata a 180 giorni: inizio davvero soft. 79 rate mensili di € 153. Credito € 9.199 (inclusi servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 58) Interessi € 2.611,50. Dovuto €12.111 per TAN e TAEG 10,03%, causato dall’anticipo zero e dal finanziamento lunghissimo. Morale, sconto e rateazione allettanti, ma si pagano interessi di un certo peso. D’altronde, è sempre così: a fronte di una sforbiciata notevole sul prezzo di listino, e di una rateazione di durata prolungata, si ha un costo del finanziamento che si alza: tutto viene indicato dal TAEG, ossia dal Tasso annuo effettivo globale.

Oppure, la Panda Sport 70 cv Hybrid da € 15.800 precipita a € 10.300. Anticipo zero, 84 mesi, 1ª rata a 180 giorni. 79 rate mensili di di € 180. Credito € 10.899 (inclusi servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 58). Interessi € 3.084. Dovuto €14.283,5 per TAN 6,85% e TAEG 9,54. Sempre con rottamazione.

Offerte Panda a gas

Ma ci sono anche due Panda a gas. O metano o GPL. Ancora con ecoincentivi rottamazione, la Panda City Life 0.9 70 CV metano parte da un listino € 17.350. Promo €11.700 solo con finanziamento. Anticipo € 0, quindi 84 mesi, 1ª rata a 180 giorni con 79 rate mensili di € 203. Da un credito di € 12.299 si arriva al dovuto di € 16.061, per TAN 6,85% e TAEG 9,22%.

Infine, Panda 1.2 69 CV EasyPower GPL €15.200: € 9.700 solo con finanziamento. Anticipo € 0, poi 84 mesi, 1ª rata a 180 giorni, 79 rate mensili di € 171. Dal credito € 10.299 si arriva al dovuto di € 13.533. TAN 6,85% e TAEG 9,73%.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI