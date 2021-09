Coppa Floriopoli 2021: auto italiane importanti all’evento in Sicilia

Si avvicina l’appuntamento con la Coppa Floriopoli 2021, che andrà in scena in Sicilia, in un contesto dove ancora oggi si respirano le emozioni della Targa Florio. Il rendez-vous è per il 25 e 26 settembre prossimi, quando i motori delle belle auto torneranno a rombare nell’area delle “tribune di Cerda”. Qui andrà in scena un concorso dinamico di conservazione e restauro per vetture d’epoca e da competizione costruite fino al 1977, anno in cui si corse l’ultima edizione della Targa Florio come gara di velocità su strada.

La manifestazione è a numero chiuso. Già importanti le adesioni raccolte. Fra i modelli attesi ai nastri di partenza ci sono capolavori come la Ferrari Dino 206 SP, la Porsche 910-6, la Maserati 150 S, la Lancia Stratos. Ai tre marchi italiani già citati si affiancano quelli di Abarth, Fiat e Alfa Romeo, con splendidi modelli al via. Diverse le vetture straniere attese, in una entry-list destinata ad allungarsi in modo importante. L’evento sarà aperto ad auto moderne di alto interesse storico e collezionistico che vorranno omaggiare la Targa Florio con una livrea ad essa dedicata, decals o altre iniziative che saranno valutate dagli organizzatori.

Teatro dell’azione sarà il percorso da Floriopoli a Cerda. Mente, cuore ed anima della Coppa Floriopoli è Michele Merendino, figlio di “Apache”, ultimo vincitore della Targa Florio di velocità. Non poteva esserci di meglio.

Concorso dinamico sulle strade della Targa

Come riporta il regolamento, i partecipanti dovranno rispettare le disposizioni impartite dal direttore della manifestazione e dal personale dell’organizzazione. In particolare i conduttori dovranno evitare sorpassi, la bagarre con gli altri partecipanti e le manovre pericolose, essendo unico scopo dell’evento la rievocazione di una manifestazione storica e non la disputa di una competizione agonistica.

Fra poche settimane, in Sicilia, gli appassionati potranno gioire con la Coppa Floriopoli 2021, giovandosi di un prestigioso assortimento di auto, capaci di entrare nel cuore dalla porta principale. Come dicevamo, saranno rappresentati gran parte dei marchi italiani: Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Fiat. Chapeau!

Ecco le prime 10 auto che hanno aderito:

Chevron

Ferrari Dino 206 Sport

Lancia Fulvia Sport Zagato

Porche 911 SC

Osella PA8

Abarth 200 SE 010

Porsche 910-6

De Tomaso Pantera

Abarth 2000 Sport

Opel GT by Conrero

Programma Coppa Floriopoli 2021

SABATO 25 SETTEMBRE 2021

Ore 09.30 -12.00: Registrazione dei partecipanti e verifiche tecnico/sportive

Ore 12.30: Pranzo all’interno del paddock di Floriopoli

Ore 14.00: Briefing

Ore 14.30: Inizio incolonnamento allo start come da ordine di partenza

Ore 15.00: Partenza prima vettura per la prima manche della Coppa Floriopoli e per il “Floriopoli Tribute” (support event della Coppa Floriopoli, non riservato ai partecipanti alla Coppa Floriopoli)

Ore 16.30: Rientro delle vetture in regime di safety car da Cerda a Floriopoli

Ore 20.30: Cena di Gala presso la Tonnara Florio di Palermo, discesa Tonnara 1

DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021

Ore 08.00: Incolonnamento allo start come da ordine di partenza

Ore 08.30: Partenza prima vettura per la seconda manche della Coppa Floriopoli

Ore 10.00: Rientro delle vetture in regime di safety car a Floriopoli da Cerda

Ore 10.30: Incolonnamento allo start come da ordine di partenza

Ore 11.00: Partenza prima vettura per la terza manche della Coppa Floriopoli

Ore 12.30: Rientro delle vetture in regime di safety car a Floriopoli da Cerda

Ore 13.00: Aperitivo e pranzo all’interno del paddock di Floriopoli

Ore 15.00: Premiazione e commiato

Fonte | Coppa Floriopoli

