Ferrari e LEGO insieme per eSports adrenalinici

Avete presente il Ferrari eSport Series? Ora si veste a tema Lego. La fase di qualifica online, che va dal 3 al 16 maggio, insieme alla qualification race del 25 maggio, saranno infatti powered by Lego Technic. Ma dove sarà possibile seguire la gara del 25 maggio live che vede per protagonisti Ferrari e LEGO?

La qualification race del 25 maggio 2021 e tutte le altre gare saranno trasmesse in streaming sul canale Twitch di Ferrari Esports. Un bel modo di unire la passione per motori e mattoncini. Iniziativa riservata a tutti i cittadini europei maggiorenni. Giochi da grandi, insomma, L’importante è partecipare, si suole dire. Comunque, tre vincitori riceveranno in premio un set LEGO Technic Ferrari 488 GTE, più una coppa in mattoncini progettata da Riccardo Zangelmi, artista del mattoncino.

Ricordiamo che quel modellino, stando a quanto dichiarato da LEGO, replica nei minimi dettagli lo stesso inconfondibile spirito italiano della sua controparte reale.

Il torneo Ferrari eSport Series si disputerà sul videogame Assetto Corsa: per 9 mesi, i piloti virtuali si sfidano per centrare il target di diventare un sim driver professionista nel Ferrari Driver Academy eSports Team.

Durante la qualifica i piloti si dovranno misurare in una sfida “hotlap” per selezionare i partecipanti alle qualification races.

Ferrari eSport Series: come partecipare

Da casa tua registrandoti sul sito ufficiale o con i simulatori professionali che trovi nei LEGO store di Milano San Babila, Torino e Bologna: qui, grazie a tre simulatori, si potrà gareggiare direttamente in-store.

Coinvolto nell’iniziativa anche Matteo Bobbi, due volte campione del mondo di GT Series e ambassador della Jean Alesi eSports Academy. Sarà presente nello store di Milano San Babila: darà dritte preziose a chi vorrà mettersi alla prova utilizzando il simulatore, dal 12 al 16 maggio, dalle 16 alle 19.

Come ben sapete, i tornei live sono organizzati come un evento sportivo di qualsiasi tipo, con arbitri e commentatori ovviamente specializzati: tutto come se si fosse in pista, e spesso con ancora più adrenalina che scorre nelle vene.

Maggiori info qui.

