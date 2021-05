Prezzi delle auto nuove ancora in aumento

Cominciamo dal dato chiave per capire i numeri: l’inflazione. Ad aprile 2021, siamo a +1,1% su aprile 2020. In linea molto teorica, se non ci si può attendere un aumento grosso modo della stessa percentuale da parte di beni e servizi, comunque dà un parametro. Ed eccoci al punto: i prezzi delle auto nuove sono ancora in aumento: ad aprile +2,9% sullo stesso mese dell’anno scorso. Il terzo rialzo di seguito. Tutto frutto di un’elaborazione sugli indici Istat dei prezzi al consumo per l’intera collettività realizzata dall’Osservatorio Autopromotec.

Dunque, un massimo che non si toccava da maggio 2019. Ma perché il rincaro dei prezzi delle auto nuove? Per ragioni fisiologiche che riguardano cioè le normali oscillazioni di mercato. Nella prima metà del 2020, infatti, il mercato dell’auto aveva evitato di forzare sui prezzi a causa del crollo della domanda di auto per effetto dell’emergenza coronavirus. Allora, da luglio 2020 e soprattutto da gennaio 2021, i prezzi del nuovo sono tornati a correre in concomitanza con l’introduzione degli incentivi e con il rinvigorimento della domanda.

Normale: più richiesta, più in alto i prezzi. E viceversa. Una regola del mercato, implacabile, come sempre. Invece, per le auto usate, i prezzi in aprile hanno registrato un calo pari allo 0,4% (come a febbraio e a marzo 2021 sugli stessi mesi del 2020). Mentre i prezzi per la manutenzione e la riparazione di auto sono tendenzialmente stabili.

Promozioni delle Case per risparmiare

Visto che i bonus per benzina e diesel sono finiti, non resta che puntare sulle promozioni delle Case a maggio 2021. Tenendo presente che lo sconto è legato al finanziamento. E che spesso è richiesto di avere già un usato da dare dentro. Se la vostra macchina di seconda mano vale qualcosa, quell’importo potrà essere tenuto buono come anticipo: si dà in permuta il veicolo anziché fare un bonifico iniziale alla concessionaria.

In alternativa all’acquisto, si può optare per il noleggio a lungo termine a favore dei privati: strumento molto utilizzato dai Gruppi auto per lanciare le elettriche.

