Alfa Romeo Giulietta: promozione maggio 2021 con sconto di 4.600 euro

A primavera, fioriscono le promozioni delle Case. Biscione scatenato con l’offerta che riguarda l’Alfa Romeo Giulietta. La Sprint 1.6 JTDM 120 CV parte da un listino di € 25.800, ma scende a € 21.200 (IPT e contributo PFU esclusi). Sconto quindi di 4.600 euro.

Ma solo aderendo al finanziamento, soggetto ad approvazione FCA Bank.

Anticipo € 7.120,

durata 84 mesi,

prima rata a 30 giorni,

84 rate mensili di € 199 (abbordabili),

inclusi servizio marchiatura € 200, e Polizza Pneumatici € 198,62.

Occhio anche a questi elementi:

credito € 14.819,62,

interessi €1.602,38,

dovuto € 16.740,

Tan 2,95%,

Taeg 5,15% (interessante). I costi totali del finanziamento non sono esorbitanti.

Quindi, anticipo e rate. Non c’è la formula del Valore futuro garantito con maxirata finale: la vettura si paga tutta, dall’inizio alla fine. Senza possibilità di disfarsene a un certo punto della rateazione.

Alfa Romeo a noleggio a lungo termine

In alternativa, per chi non vuole il finanziamento, su altri modelli c’è il noleggio a lungo termine, anche per privati senza partita Iva. Prezzi con Iva inclusa.

La Stelvio MY21 2.2 Turbo D 160 CV Rosso Edizione AT8 RWD ha un anticipo di 12.900 euro.

Canone mensile € 349

36 mesi e 60.000 km.

Il conduttore, a scadenza del contratto, avrà diritto di prelazione per l’acquisto del veicolo ai relativi termini e condizioni contrattuali e al prezzo di 30.800 euro. Quindi, un noleggio molto speciale: quello classico prevede che a fine affitto la vettura sia restituita.

Servizi inclusi: copertura Rca con penale risarcitoria, Furto e incendio sempre con penale, copertura riparazione danni ancora con penale, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale, servizio di infomobilità I-Care, utilizzo gratuito di Leasys UMove, l’App per la gestione del contratto di noleggio.

Resta da capire le penali di che tipo siano, a quanto ammontino e quando scattino: basta informarsi presso la concessionaria, che vi darà il prospetto completo, con anticipo, canone mensile, coperture assicurative, franchigie e scoperti per danni, sinistri causati con colpa piena, eventuali danneggiamenti e furti del veicolo. Che, durante il noleggio, resta di proprietà della società.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI