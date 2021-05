Jeep Compass 4xe Plug In Hybrid: finanziamento con finestre annuali

E due. Il finanziamento con finestre annuali c’è anche per la Jeep Compass 4xe Plug In Hybrid: un mese fa, vedeva protagonista la Renegade sempre alla spina. Il prestito, da FCA Bank, ha il Valore futuro garantito: alla fine delle rate, decidi se tenere, cambiare o restituire l’auto. Ma il punto forte è questo: offre la possibilità di cambiarla a ogni finestra annuale (a 13, 25, 37 o 49 mesi, in funzione della durata del contratto).

Se la cambi (una permuta con un altro modello del marchio), ha un altro modello PHEV o ad alimentazione tradizionale. Sottoscrivendo un nuovo finanziamento con FCA Bank. Inoltre, per il finanziamento GO4xe nel mese di maggio, c’è uno sconto in più di 1.000 euro.

Finanziamento Jeep: conviene, con le dovute cautele

Conviene? In linea di massima sì. Perché sborsi un anticipo contenuto, sei tutelato contro la svalutazione del mezzo alla fine della rateazione. Una perdita di valore che può essere più forte nel caso di queste nuove tecnologie: elettriche e ibride plug-in in particolare. Occorre pure capire, di volta in volta, lo sconto praticato in caso di pagamento in contanti; e qualora si aderisca al finanziamento proposto dalla Casa. O meglio, dal venditore per conto dell’azienda.

Magari, durante la stessa rateazione o alla fine del prestito, arriva un mezzo tecnologicamente più evoluto, con tempi di ricarica inferiori e percorrenze dichiarate superiori. Ecco che la formula è si rivela comoda, pratica, funzionale.

Pur tuttavia, suggeriamo sempre di verificare con scrupolo eventuali penali, e percorrenze massime possibili nell’arco degli anni. In più, occhio ai tassi praticati. Questo vale per qualsiasi finanziamento, incluso quello di FCA Bank, joint venture paritetica di Stellantis e Crédit Agricole Consumer Finance (società del gruppo Crédit Agricole leader nel credito al consumo).

Non a tutti comunque il finanziamento viene concesso: occorre avere un determinato score creditizio, basato in principal modo sul proprio reddito. La concessionaria nulla può fare, se non caricare la pratica nell’apposito gestionale: decide FCA Bank.

