Promozione Citroën C3 per neopatentati

Per chi ha la patente B delle auto, c’è un limite di potenza: i neopatentati non possono guidare macchine potenti. Ecco allora la promozione Citroën C3 valida per tutto maggio 2021. Offerta promozionale valida in caso di permuta o rottamazione di qualsiasi auto, riservata a clienti privati per i contratti stipulati ed immatricolati entro il 31 maggio 2021. Fino a esaurimento stock.

Gli elementi dell’offerta per la C3

La C3 Feel Pack Puretech 83 CV S&S Neopatentati ha un listino di 16.650 euro.

Se paghi in contanti, spendi 14250.

Se fai il finanziamento della Casa (soggetto ad approvazione PSA Bank), il prezzo è di 13250, Iva e messa su strada incluse. Ovviamente è esclusa l’Ipt, l’Imposta provinciale di trascrizione, che varia secondo la Provincia.

L’offerta è comprensiva della “Personalizzazione” relativa agli optionals “Colore tetto” e/o “Pack Color” disponibili solo sulla C3 Feel Pack, Shine e Shine Pack.

Anticipo 3400 euro. Importo normale.

Credito 9.850, totale dovuto 11.854,9 anche per interessi di 1.503,4 e per un costo totale del finanziamento (Taeg) del 7,74%.

35 rate mensili da 129,34 interessanti, abbordabili.

E una rata finale da 8.058,5: Valore futuro garantito. Alla fine dei 3 anni di rate, decidi se tenere l’auto versando quell’importo. O darla in permuta per un’altra del marchio Stellantis o restituirla (percorrenza massima 30.000 km in questo terzo caso). Formula preziosa che mette al riparo dalla svalutazione della macchina quando il finanziamento è terminato. Volendo, l’importo per il nuovo veicolo si può a sua volta rateizzare.

Attenzione al pacchetto incluso nella rata mensile. C’è il servizio IdealDrive. Sono 2 anni di garanzia contrattuale più un anno di estensione con limite a 30.000 km e manutenzione ordinaria programmata 36 mesi/30.000 km. L’importo mensile del servizio è di 21 euro comodamente spalmati sulla rata mensile. Si paga non tutto in una volta, ma dentro la quota mensile.

Purtroppo, per ora, lo Stato non ha piazzato altri ecoincentivi sulle auto a benzina o diesel, quindi c’è solo lo sconto della Casa, e non quello governativo.

