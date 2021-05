Promozione Fiat 500 elettrica, ibrida e a Gpl: tris di idee

Sino alla fine di questo mese, Stellantis cala il tris sul Cinquino: promozione Fiat 500 elettrica, ibrida e a Gpl. Cominciamo dalla Nuova 500 Action, elettrica al 100%. Da un listino di 26.150 euro, si ha un prezzo di 19.930 euro. Grazie agli incentivi statali e al contributo della Casa, anche senza usato da rottamare. Serve aderire al finanziamento.

In dettaglio, col prestito FCA Bank Go Easy, anticipo 6.850 euro, 36 rate mensili di 99 euro. , Include il servizio marchiatura di 200 euro e la Polizza Pneumatici di 25,55 euro.

Alla fine, se vuoi hai la maxirata pari al Valore futuro garantito di 12.624,56 euro. Se lo versi, ti tieni l’auto. Altrimenti, la dai dentro in permuta per un’altra dello stesso marchio, o la restituisci.

Credito 13.646,55 euro, interessi 2.416,01 euro, dovuto dal consumatore 16.200,56 euro. Perché? Per il Tan (Tasso annuo nominale, ossia gli interessi) del 5,95%, e per il Taeg (Tasso annuo effettivo globale) dell’8,19%. Quindi, sconto forte, ma poi si paga il costo del finanziamento.

Occhio: durante la rateazione, percorrenza totale di 45.000 km. Chi dà indietro l’auto alla fine del finanziamento, paga 0,05 euro al km per ogni km in più fatto rispetto al massimale.

Offerta per la Fiat 500 ibrida

In caso di rottamazione, la 500 Cult 1.0 70 CV Hybrid con listino 15.800 euro. Sono 11.900 solo con finanziamento. Anticipo zero (preziosissimo). Simpatica doppia rateazione, molto utile. Durata 96 mesi. Prime 24 rate mensili di 128,58 euri, più le successive 72 rate mensili di 192,47 euro. Servizio marchiatura 200, Polizza Pneumatici 66,29. Inizi piano, addirittura senza tirare fuori un euro, poi sali dopo due anni di esborsi. Credito 12.507,29. Dovuto €16.970,76 per il Taeg al 9,04%. Non dei migliori, va detto.

Sconto per la Fiat 500 a Gpl

Se rottami, la 500 Cult 1.2 69 CV EasyPower GPL da un listino 17.200 scende a 13.200 con finanziamento. Anticipo zero. Dura 96 mesi, prime 24 rate mensili di 141,58, poi 72 rate di 212,11 con servizio marchiatura 200 e Polizza Pneumatici 66,29.l Credito 13.807,29, dovuto 18.696,84 per un Taeg dell’8,85%. Anche in questa situazione, c’è il finanziamento su due binari: il primo con rata inferiore.

