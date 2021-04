Una bellissima LaFerrari con meno di 550 km è in vendita

Una bellissima LaFerrari del 2014 con pochi km percorsi è attualmente in vendita a Bellevue (Washington) ed è destinata a raccogliere un bel gruzzoletto. La casa automobilistica italiana ha prodotto soltanto 500 esemplari e questa particolare unità è rivestita internamente in Rosso Corsa.

Anche se gran parte delle Ferrari sono rivestite con questa iconica colorazione, questo esemplare dispone di tetto in tinta con la carrozzeria piuttosto che nero e un abitacolo rivestito in rosso con cinture di sicurezza rosse. La vettura viene venduta da Park Place Ltd e tra l’altro conferma soli 535 km percorsi, oltre ad aver ricevuto recentemente un aggiornamento software presso Ferrari Los Angeles.

LaFerrari interni

LaFerrari: un esemplare dell’hypercar in condizioni perfette sta cercando un nuovo proprietario

LaFerrari è stata tagliandata completamente di recente e la batteria di avviamento originale è stata sostituita. Come testimoniato dalle varie foto presenti nell’articolo, l’hypercar del cavallino rampante con tecnologia ibrida sembra essere in condizioni eccellenti e molto probabilmente troverà presto un nuovo proprietario.

Mentre l’esterno della vettura è molto elegante, sono gli interni che attirano ancor di più l’attenzione grazie al rivestimento in pelle rossa che adorna i sedili avvolgenti fissi, la parte inferiore del cruscotto e le maniglie.

Vi ricordiamo che la vettura è equipaggiata con un motore V12 aspirato da 6.3 litri in grado di sviluppare una potenza di 800 CV a 9000 g/min e 700 nm di coppia massima a 6750 g/min. Tale powertrain è abbinato al sistema HY-KERS che aggiunge ulteriori 163 CV, portando la potenza complessiva a 963 CV e 900 nm. Accanto al gruppo propulsore ibrido de LaFerrari ci sono un cambio a doppia frizione a 7 marce e la trazione posteriore.

L’erede della Ferrari Enzo è stata presentata ufficialmente il 5 marzo 2013 in occasione del Salone di Ginevra e contemporaneamente su un sito dedicato. Abbiamo di fronte uno dei primi modelli di serie della casa automobilistica modenese a incorporare il sistema HY-KERS che consente di recuperare energia in frenata e in curva da sfruttare poi per avere più potenza per il motore.

Dopo aver prodotto 499 esemplari, Ferrari ha annunciato in seguito la produzione dell’ultima LaFerrari il cui ricavato della sua vendita è stato devoluto alle popolazioni colpite dal terremoto del Centro Italia del 2016.







































