Vuoi il Cinquino con lo sconto? Due interessanti promozioni Fiat 500 ad aprile 2021. Promozioni Fiat 500 ad aprile 2021 con rateazione in due fasi. La prima offerta: in caso di rottamazione, la 500 CULT 1.0 70 CV Hybrid con prezzo intero di € scende a € 13.000 in contanti oppure a € 11.500 solo con finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid di FCA Bank. Serve quindi l’approvazione della banca.

Anticipo € 0 – durata 96 mesi, prime 12 rate mensili di € 98,25.

Successive 84 rate mensili di € 180,58.

Quindi, inizi pianissimo e senza anticipo, poi sali.

Importo Totale del Credito € 12.107,29 (con servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 66,29). Interessi € 3.904,43. Dovuto € 16.374,72. TAN fisso 6,85% e TAEG 9,13%. Pertanto, lo sconto fa gola. Anche se poi ci paghi sopra gli inevitabili interessi. Da soppesare assieme all’anticipo zero e all’ingresso soft con mini rata.

Due interessanti promozioni Fiat 500 ad aprile 2021: spicca il gas

A nostro avviso, notevole, in caso di rottamazione, la promo 500 CULT 1.2 69 CV EasyPower GPL.

Prezzi (IPT e contributo PFU esclusi) listino € 17.100, promo € 14.400 oppure € 12.900 solo con finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid di FCA Bank. Sempre anticipo € 0, durata 96 mesi, prime 12 rate mensili di € 108,96 più le successive 84 rate mensili di € 201,1. Importo Totale del Credito € 13.507,29 (inclusi servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici €66,29). Interessi €4.356,63. Dovuto €18.226,92. TAN fisso 6,85% e TAEG 8,91%. Dietro ok di FCA Bank.

