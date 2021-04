Sempre utili per chi non vuole o non può tirare fuori subito tutti i soldi per comprare l’auto nuova: ci riferiamo ai prestiti finalizzati all’acquisto della vettura. Adesso, per la Jeep Renegade 4xe Plug In Hybrid, finanziamento GO4xe flessibile. Da FCA Bank, promozione che lascia ampia libertà al cliente, ma attenzione ai costi del prestito: il Taeg, dato da interessi e pratiche amministrative. Sino al 30 aprile 2021.

Jeep Renegade 4xe Plug In Hybrid: Valore futuro garantito

Questo finanziamento consente di tenere, sostituire o restituire l’auto in relazione alla durata contrattuale scelta (fino a 5 anni). Versi l’anticipo, paghi le rate, l’auto è tua, e alla fine scegli se versare il restante (Valore futuro garantito), oppure dare la macchina in permuta per un’altra del marchio, o restituirla senza sborsare né ricevere un euro. Insomma, il caro Vfg tanto apprezzato da anni.

Dopo quanti mesi? Dipende da contratto: 13, 25, 37 o 49 mesi. Se la dai in permuta, la cambi per quello che vuoi: per esempio, un altro modello phev oppure ad alimentazione tradizionale presso il concessionario di fiducia sottoscrivendo un nuovo finanziamento con FCA Bank.

ClubAlfa ha voluto vederci chiaro. Ecco allora un finanziamento per voi.

Prezzo di Listino 39.150 – Promo 29.100 con ecobonus statale e rottamazione auto over 10 anni.

Anticipo 7.130.

49 mesi, 1° rata a 30 giorni – 48 rate mensili di 169 euro.

Valore futuro 19.864

Credito 22.626,86 (inclusi servizio marchiatura 200 euro, Polizza Pneumatici Plus 115,86 euro)

Tan 5,95% (interessi)

Taeg 7,28%: la comodità del finanziamento, davvero interessante, si paga.

Percorrenza totale 60.000 km, costo supero 0,10/km per chi dà indietro l’auto e sfora il massimale.

