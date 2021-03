Fiat avvia la campagna pubblicitaria dedicata al suo nuovo SUV compatto

Sappiamo che Fiat lancerà presto nel mercato brasiliano il suo primo SUV compatto che in questo momento è conosciuto internamente con il nome in codice Progetto 363. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate sul Web, il veicolo deriverà dalla Argo e potrebbe arrivare sul mercato con un nome legato alla mitologia greca proprio come Argo e Cronos.

Il nuovo SUV compatto della storica casa automobilistica torinese dovrebbe occupare una fascia di prezzo inferiore a quella del Jeep Renegade. Per il Progetto 363, Fiat ha deciso di lanciare una web series con un’app dedicata, disponibile sul sito Internet di Fiat Brasile. Inoltre, il SUV verrà inizialmente mostrato all’interno di un reality show, il BBB21 di Globo.

Fiat: il nuovo SUV compatto sarà svelato tramite una campagna pubblicitaria

In altre parole, il marchio di Stellantis sfrutterà tutti i mezzi possibili per pubblicizzare il suo Progetto 363. Addetti ai lavori affermano che il modello avrà un design audace, una parte meccanica adeguata per il suo segmento di mercato e un prezzo competitivo.

Con queste caratteristiche, il SUV compatto non dovrà sforzarsi troppo per posizionarsi nella top 10 e di fare pressione sui rivali. Visto che sarà realizzato nello stabilimento di Betim, il SUV Fiat dovrebbe essere anche connesso, quindi molto probabilmente a bordo ci saranno 4G e Wi-Fi.

Herlander Zola, direttore di Fiat Brasile e delle operazioni commerciali in Brasile, ha detto: “Il nostro nuovo SUV è una pietra miliare molto importante per Fiat. E per dare vita al modello in questa fase, abbiamo creato una piattaforma di contenuti che porta il consumatore al centro di tutto, che ci permetterà di informare e interagire con il pubblico sul nostro prossimo lancio. In BBB apriremo le porte del nostro stabilimento di Betim (MG) per illustrare nel dettaglio le fasi di sviluppo del progetto. Nessuno ha fatto nulla di simile nel settore fino ad ora“.

Malu Antonio, marketing and communication manager di Stellantis America Latina, ha invece dichiarato: “Abbiamo aperto le porte della nostra casa ai partecipanti e agli spettatori di BBB. Non mostreremo solo i nostri veicoli ma metteremo il consumatore al centro dello sviluppo del nostro modello: un incredibile SUV realizzato appositamente per il consumatore brasiliano“.

