Ram 1500 TRX potrebbe essere meno allettante per gli amanti del leasing

Lo scontro tra il Ram 1500 TRX e il Ford F-150 Raptor 2021 non avviene soltanto sull’asfalto e sullo sterrato ma anche online. Secondo un nuovo report di Cars Direct, il valore residuo del pick-up Hellcat è peggiore di quello del Raptor 2021, il che potrebbe creare dei problemi agli acquirenti statunitensi che fanno spesso ricorso al leasing.

In base a quanto dichiarato dalla fonte, che afferma di aver ottenuto alcune informazioni dalle concessionarie, il TRX ha un valore residuo pari al 56% per un contratto di locazione di 36 mesi/15.000 miglia (24.140 km) all’anno. Il valore residuo di un veicolo aiuta a determinare il pagamento del leasing.

Ram 1500 TRX: il valore residuo sarebbe peggiore di quello del Ford F-150 Raptor 2021

Un valore residuo inferiore spesso significa che il veicolo potrà essere noleggiato a un canone mensile più elevato (e viceversa). Inoltre, questo permette ai finanziatori di determinare il pagamento mensile, suddividendo l’ammortamento previsto di un veicolo e altri costi accessori presenti in un contratto di leasing.

Il valore residuo del Ram 1500 TRX aumenta al 58% per un contratto di 12.000 miglia (19.312 km) all’anno e al 59% per uno che prevede 10.000 miglia (16.093 km) annuali. In confronto, il Ford F-150 Raptor se la cava meglio con un valore residuo del 63% per 15.000 miglia. La percentuale passa al 65% per i contratti con 12.000 miglia all’anno e al 68% per quelli da 10.500 miglia (16.173 km) annuali.

Cars Direct ha però sottolineato che questi numeri potrebbero cambiare col passare del tempo. Sappiamo che Ford prevede di lanciare nel corso del prossimo anno una variante con motore V8 del Raptor per competere meglio con il TRX in quanto l’attuale EcoBoost V6 da 3.5 litri non è all’altezza.

Vi ricordiamo che il Ram 1500 TRX è equipaggiato da un Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri in grado di sviluppare una potenza di 712 CV e 881 nm di coppia massima. Questi numeri riescono a sorpassare senza problemi i 456 CV erogati dal sei cilindri del Raptor.

