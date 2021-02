Opel Corsa-e elettrica in offerta con maxi pacchetto protettivo. Al prezzo promozionale di 20.400 euro, sino a fine febbraio 2021, con rottamazione di una over 10 anni. La Elegance 136 CV, con finanziamento. Anticipo 2.500 credito 20.193,61.

Opel Corsa-e elettrica in offerta: 189 euro al mese

Dopodiché, si versano rate per 189 euro: 3 anni di quote. Valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 16.083,74. Interessi 2.505,14, dovuto 22.855,74, maxirata finale eventuale pari a 16.083,74; Tan fisso 4,6% e Taeg 5,73%.

L’offerta include Protezione Salute per un anno in omaggio e i seguenti servizi facoltativi.

Flexcare base per 5 anni/75.000 km: estensione garanzia, assistenza stradale. Flexprotection Silver per 3 anni: Furto e incendio in Provincia di Milano. Qualora si abiti altrove, i valori mutano.

Un pacchetto davvero interessante da parte della Casa tedesca del Gruppo Stellantis.

La Corsa elettrica a noleggio: in cosa consiste la promo

Volendo, c’è il noleggio lungo termine della durata di 36 mesi e 45.000 km su Corsa-e Elegance 136 CV, con anticipo pari a 2.087,50, tutto con Iva. Più 35 canoni di 349 euro Esempio calcolato sulla provincia di Milano.

L’offerta comprende: ‘Protezione Salute’ per un anno in omaggio, tassa di proprietà, manutenzione ordinaria e straordinaria, Assistenza stradale h24, vettura sostitutiva in caso di guasto o sinistro, Copertura assicurativa Rca, Garanzia infortunio conducente, polizza Incendio e Furto, garanzia Kasko, tutela legale, gestione sinistri e gestione multe. Offerta accessibile anche con permuta.

Una proposta allettante, anche perché a zero pensieri e con numerose polizze assicurative.

