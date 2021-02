Gruppo Stellantis caldissimo in fatto di offerte elettriche. Peugeot e-208 elettrica in promozione a febbraio 2021: a 20.650 euro. Finanziamento per clientela privata con durata 36 mesi e 45.000 km. L Active Pack con elettrico 136 CV (100 kW). Prezzo di listino € 34.650.

Peugeot e-208 elettrica in promozione: come si arriva al mega sconto?

Fra l’altro, è comprensivo di 6.000 di contributo derivante dall’applicazione dell’ecobonus in caso di acquisto di un veicolo elettrico con rottamazione. E di 2.000 di contributo di incentivo statale a condizione che si acquisti un veicolo con emissioni da 0 a 20 g/km CO2 WLTP se c’è contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6, che sia stato immatricolato prima del 1 gennaio 2011, intestato da almeno 12 mesi.

Con anticipo di 2.046 euro la Peugeot 208 a batteria

Il finanziamento è composto di più elementi.

Anticipo 2.046.

Credito 18.604. Interessi 2.388. Dovuto 21.516. Tan 4,5%, Taeg 5,69%.

Sono 35 rate mensili da 159 e una rata finale denominata Valore futuro garantito da 16.446. Alla fine la scelta sul da farsi: tenere l’auto versando il resto, permutarla, liberarsene.

La rata mensile comprende il servizio facoltativo Efficiency: 2 anni di garanzia contrattuale più un anno di estensione con limite a 45.000 km e manutenzione ordinaria programmata 36 mesi/45.000 km, importo mensile del servizio € 15,01. Trattasi di pacchetto molto interessante: non è un omaggio, ma spalmato nel tempo con somma bassa.

Salvo approvazione Banca PSA Italia. Offerta inclusiva dell’extra incentivo Peugeot di 1.500 € e valida per vetture in stock con immatricolazione entro il 28 febbraio 2021, presso le concessionarie Peugeot aderenti all’iniziativa.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI