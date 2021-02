Promozioni Citroën C3 a febbraio 2021. Per la Live PureTech 83 CV, si parte da un prezzo di listino di 14.100 euro. Si scende a 9.900 euro in caso di contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011: così, si ha l’agevolazione del contributo statale di 1.500 euro. Il gettone degli incentivi statali è concesso nei limiti del Fondo finanziario stanziato e fino a esaurimento: occhio, perché oltre un terzo è già andato, per benzina e diesel. Per clienti privati e per i contratti stipulati e immatricolati entro il 28 febbraio 2021.

Promozioni Citroën C3 a febbraio 2021: a rate

Volendo, c’è anche un finanziamento di 48 mesi e 40.000 km sulla Citroën C3 Feel Puretech 83 CV S&S. Prezzo di listino 15.600. Prezzo Promo di 10.450 anziché 11450 in contanti.

Anticipo 0 molto comodo, importo totale del credito 10450. Totale dovuto 12913,28 per interessi di 1.918,28 con Tan 5,49% e Taeg 7,44%.

Con 47 rate mensili di 134,74 euro e una rata finale denominata Valore futuro garantito di 6.553,5 euro. Alla fine, scegli se tenerti l’auto versando il dovuto, restituirla, o darla in permuta.

La C3 a noleggio a lungo termine

Offerta di noleggio a lungo termine della durata di 36 mesi e 45.000 km sulla Citroën C3 PureTech 83 Neopatentati Feel, con un primo canone pari a 2.509 e 35 canoni mensili da 209. Con Iva.

L’offerta comprende manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale h24, vettura sostitutiva in caso di guasto, copertura assicurativa Rca, antifurto con polizza Incendio e Furto, tassa di proprietà. Prezzo per la Provincia di Milano, accessibile anche con permuta, valida per contratti stipulati entro il 28 febbraio. Per altre Province, i prezzi cambiano.

Salvo approvazione di PSA Renting Italia. L’offerta include la copertura assicurativa gratuita protezione pandemie “PSAWeCare” che copre i rischi derivanti da sindromi influenzali di natura pandemica, per i primi 12 mesi dalla data di inizio del contratto di noleggio a lungo termine. Per clienti con età non superiore a 65 anni di età alla data di adesione al contratto, residenti in Italia.

