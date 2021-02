Jeep Compass 4xe Plug-In Hybrid in promozione: maxi-sconto

Jeep Compass 4xe Plug-In Hybrid in promozione: sconto di 10.050 euro. Iniziativa valida fino al 28 febbraio 2021, per merito dei bonus e della Casa. Per la precisione, ci si riferisce alla Limited 1.3 4xe che ha un prezzo di listino du 44.400 euro. Invece, il prezzo promo è si 34.350 euro. Grazie a vari ecoincentivi di diverse normative, fra cui la legge Bilancio 2021. Serve il finanziamento soggetto ad approvazione FCA Bank più la rottamazione di un mezzo ultradecennale.

Jeep Compass 4xe Plug-In Hybrid in promozione: 4 anni di rate

Esempio di finanziamento Jeep.

Anticipo 6.930 euro.

48 rate mensili di 229 euro. Con servizio marchiatura che vale 200 euro e la Polizza Pneumatici Plus di 115,86 euro.

Valore futuro garantito pari alla eventuale maxirata finale di 22.458,39 euro. Una grande comodità. Alla fine, pagata l’ultima rata, decidi fra 3 cose: versare quell’importo e tenere l’auto, darla in permuta (con quel valore) per un’altra Jeep, restituirla senza né dare né avere un euro.

Credito 27.226,86 euro, interessi € 6.055,53 euro, totale dovuto 33.465,39 euro per un Tan 5,95% e un Taeg 7,1%.

Valore futuro con cautela

Questo è il momento di comprare le ricaricabili. Occhio tuttavia. Percorrenza totale 60.000 km, costo supero 0,1 euro/km. Cosa vuol dire? Se restituisci la vettura, e stai nei 60.000 km totali, nessun problema. Viceversa, se oltrepassi quel muro, sono 0,1 euro di penale per ogni km in più oltre il limite.

Volendo, è magari possibile modificare in partenza la soglia. Ma in questo caso cambiano i parametri: se il limite è più alto, hai più spazio e ragionevolmente paghi una rata un po’ più pesante rispetto a quella della promozione.

