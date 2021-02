È il momento perfetto per comprare un’auto a batteria, con gli ecobonus. In particolare, ecco la Fiat Nuova 500 elettrica a 15.710 euro: super promozione di febbraio 2021. Parliamo della Action con un listino di 26.150 euro: pertanto lo sconto è addirittura di 10.440 euro. Infatti, la legge Bilancio 2021 prevede un incentivo aggiuntivo per l’acquisto di auto elettriche pari a 2.000 euro, con rottamazione di un veicolo over 10 anni, e a condizione di uno sconto del venditore di almeno 2.000 euro più Iva. A patto di comprare a rate con finanziamento FCA Bank (serve l’approvazione). Sino a fine febbraio 2021.

Fiat Nuova 500 elettrica a 15.710 euro: paghi a rate nel 2022

Il Costruttore raccomanda di verificare sempre sui siti ufficiali delle autorità competenti la disponibilità degli incentivi. Ma ora ci sono. Vediamo il finanziamento.

Anticipo 500 euro.

84 mesi.

1ª rata a 330 giorni: quindi nel 2022. Ecco perché Fiat dice che puoi sentirti rilassato.

74 rate mensili di € 272,5.

Totale 15.809.

La rata include il servizio marchiatura di 200 euro e la Polizza Pneumatici di 58 euro.

Occhio al costo del finanziamento della 500 elettrica

Attenzione agli interessi di 4.097 euro. Totale dovuto 20.189 euro per un Tan del 5,95% e un Taeg del 7,64%. Comunque, lo sconto è fortissimo, quindi ne vale la pena.

È vero inoltre che paghi le rate a gennaio 2022. Tuttavia, non è ad anticipo zero: c’è un versamento iniziale di 500 euro. Minimo, bassissimo, ma esiste. Nel complesso, una promo notevole, seppure con qualche accortezza per il consumatore. Offerta che fa gola specie a chi ha la possibilità di piazzare la wallbox, così da ricaricare comodamente da casa. In futuro, con più colonnine in Italia (ma i Costruttori possono farci poco o niente, deve pensarci lo Stato), queste offerte saranno ancora più allettanti.

