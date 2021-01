VLF Force 1: l’unica roadster prodotta è in vendita

Qualche anno fa, VLF Automotive voleva realizzare circa 50 esemplari della VLF Force 1 con motore V10. Tuttavia, la produzione si è conclusa dopo che solo cinque di loro sono state realizzate, tra cui quattro coupé e l’unica decappottabile che vi proponiamo in questo articolo.

La persona responsabile della progettazione di entrambe le versioni della speciale Dodge Viper fu Henrik Fisker che ha dato vita al’azienda con Bob Lutz – ex vicepresidente di General Motors – e Gilbert Villareal.

VLF Force 1: l’unico esemplare roadster prodotto è in cerca di una nuova casa

Costruire da zero la Force 1 avrebbe richiesto un grosso capitale, quindi i responsabili dell’azienda ha deciso di partire dalla Viper. Di conseguenza, abbiamo la stessa piattaforma e lo stesso motore della sportiva a due porte di FCA ma una carrozzeria diversa, un abitacolo modificato e ancora più potenza.

Il V10 da 8.4 litri nascosto sotto il lungo cofano è in grado di sviluppare 756 CV di potenza e 865 nm di coppia massima ed è abbinato a un cambio manuale a 6 marce. Questi numeri permettono alla VLF Force 1 di scattare da 0 a 96 km/h in soli 3 secondi e di raggiungere una velocità massima di 351 km/h. Si potrebbe pensare che questa esclusiva Dodge Viper one-off abbia macinato diversi km ma in realtà il rivenditore (Atlantis Motor Group) afferma che è stata guidata solo per 248 km.

La vettura dispone di una carrozzeria rivestita in Dark Graphite abbinata a interni neri. La one-off decappottabile è stata presentata un anno dopo la versione coupé durante il Salone di Detroit e ora è alla ricerca di una nuova casa. Per quanto riguarda il prezzo, il rivenditore chiede 349.900 dollari (289.091 euro) per potersi portare a casa questa VLF Force 1.

Parliamo di una cifra non troppo alta se consideriamo che abbiamo di fronte un modello unico nel suo genere. Oltre a questo, si tratta di un veicolo da collezione molto veloce e che rappresenta una piccola parte della storia automobilistica americana.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI