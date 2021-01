Polizza Furto e incendio nelle promozioni Alfa Romeo: di che si tratta

Polizza Furto e incendio nelle promozioni Alfa Romeo. Presente spesso. Nelle offerte del Biscione, la garanzia accessoria facoltativa. Va forte in particolare lo spot tv sull’Alfa Stelvio Veloce TI e Giulia Veloce TI. In evidenza, il Furto e incendio che si somma a tutte le altre proposte, come lo sconto legato al finanziamento.

Polizza Furto e incendio nelle promozioni Alfa Romeo: conviene

Ma perché mai un automobilista dovrebbe includere il Furto e incendio? Semplice. Il Costruttore, in questo caso Alfa, stipula numerosi contratti con Gruppo assicurativo. Ha un forte potere di contrattazione, che il singolo non ha. Pertanto, strappa riduzioni tariffarie molto importanti. Che vanno poi a beneficio del cliente.

Su vetture in pronta consegna, con il contributo Alfa Romeo e delle concessionarie aderenti. Attenzione però. Molto spesso, non c’è una rata unica in tutta Italia che includa il prezzo della vettura più la polizza Furto e incendio. Di solito, la garanzia accessoria facoltativa varia secondo la residenza del cliente.

Quindi, per 3 anni di Furto e incendio, a Bologna si pagano 3.000 euro. Che è poi il prezzo su cui si fa la promo.

Ma per 3 anni di Furto e incendio, a Bolzano si possono pagare 2.000 euro. Perché lì statisticamente ci sono meno ladri di auto.

E a Caserta si versano 4.000 euro, in quanto la Campania è la maglia nera dei topi d’auto.

Per la Rc auto in regalo, le cose cambiano

Occhio invece alle Rc auto in regalo, cosa che alcuni Costruttori fanno (no Alfa).

Al termine dell’offerta annuale, gli automobilisti perdono la classe di merito (garantita dalla legge Bersani).

In caso di incidente con colpa al 100%, rischiano di pagare di tasca una minima somma propria perché sulla polizza c’è la franchigia.

Tutto regolare. Ma il cliente va informato per filo e per segno subito.

