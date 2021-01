Stellantis: potrebbe nascere una joint-venture in Cina

Con la nascita di Stellantis, FCA e PSA si trovano ad affrontare alcune sfide molto importanti e una di queste riguarda la Cina. Di recente, entrambi i gruppi automobilistici non sono riusciti mai ad ottenere grandi risultati nel più grande mercato automobilistico del mondo.

Verso la fine del 2019, il gruppo francese ha deciso di mettere la parola fine a una delle due joint-venture con Changan Automobile. L’altra con Dongfeng, invece, è stata confermata e ha giocato un ruolo molto importante nella crescita di PSA all’inizio dello scorso anno. Per quanto riguarda Fiat Chrysler Automobiles, fino ad ora ha venduto soltanto modelli Jeep: Grand Commander (sia ibrida che a benzina), Renegade, Compass e Cherokee.

Stellantis: il nuovo gruppo potrebbe dare vita a una joint-venture in Cina per conquistare il mercato

Per confermarsi il quarto gruppo automobilistico più grande al mondo, Stellantis dovrà fare qualcosa in più in Cina. Secondo alcune fonti cinesi riportate da Automotive News Europe e Bloomberg, il nuovo colosso del settore automotive potrebbe presto annunciare una nuova joint-venture con Chery Automobile e Guangzhou Automobile Group.

In base a quanto affermato da alcune indiscrezioni riportate da Yicai, Stellantis deterrebbe il 75% del pacchetto azionario di questa nuova società, che avrebbe l’obiettivo di produrre esclusivamente veicoli ad alta efficienza energetica. Philippe de Rovira, CFO di PSA, aveva anticipato lo scorso anno che le attività in Cina sarebbero state semplificate con la nascita di Stellantis.

Secondo Carlos Tavares, il nuovo gruppo avrà maggiori possibilità di successo in Cina. Non ci resta che attendere le prossime settimane per vedere se emergeranno in rete delle news più concrete riguardo alla nuova joint-venture.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI