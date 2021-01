Coppa Giulietta&Romeo, partite le iscrizioni al Campionato Italiano regolarità auto storiche

Sono iniziate le iscrizioni al primo appuntamento del nuovo anno per il Campionato italiano regolarità per auto storiche. La prima tappa del Campionato è la coppa Giulietta&Romeo 2021, gara organizzata dall’Automobile club Verona con l’ausilio di AC Verona Historic e di Aci Verona Sport.

Iscrizioni alla Coppa Giulietta&Romeo, le date utili

Il via alle iscrizioni per la prima gara del Campionato Italiano regolarità auto storiche sono scattate lo scorso primo gennaio. L’appuntamento per la prima tappa del circuito è fissato per il 5 ed il 6 febbraio 2021. Per gli interessati alla partecipazione, il sito di riferimento è www.coppagiuliettaromeo.it. Per iscriversi alla gara occorre presentare una serie di documenti. Servono oltre ai modelli di autodichiarazione della patente e delle specifiche tecniche, anche quello relativo ai controlli Covid-19. Tutti modelli presenti sul sito ufficiale e compilabili automaticamente tramite la procedura guidata.

Il modello di iscrizione va scaricato e spedito alla direzione della corsa, mentre le altre autodichiarazioni vanno portate al controllo documenti. La data ultima per potersi iscrivere è fissata al primo febbraio 2020.

Come si svolgerà la gara

La sede della corsa è Bardolino ed il circuito prevede la partenza e l’arrivo nel piccolo Comune veneto in Provincia di Verona, sito nella parte orientale del Lago di Garda. La gara si svolgerà con le modalità che gli appassionati conoscono bene, cioè su 64 prove e su un percorso di 180 Km.

Il percorso della gara ricalcherà quello dell’edizione 2020, ovvero partenza da Bardolino e poi il giro nelle meravigliose terre della zona, salendo sul monta Baldo e nell’alta Valpolicella.

