Fiat Panda Hybrid in promozione a gennaio: da 8.400 euro

Fiat Panda Hybrid in promozione a gennaio. Abbiamo la Hybrid a 8.400 euro, la Sport Hybrid a 9.700. Sono super sconti legati al finanziamento dopo l’ok di FCA Bank, con prima rata a gennaio 2022: ecco perché il claim recita “Con Fiat un anno di relax”, sfruttando anche gli ecobonus statali con rottamazione di un usato over 10 anni (immatricolato prima del 1° gennaio 2011) e under Euro 6. Paghi dopo, con calma, dopo un 2020 angosciante causa Covid. Ma occhio agli interessi.

Fiat Panda Hybrid in promozione a gennaio: sconto di 5.500 euro

In caso di rottamazione, Panda Pop 1.0 70 CV ibrida, con listino di € 13.900, promo 11.400, promo grazie anche all’incentivo statale 9.900 oppure € 8.400 solo con finanziamento. Uno sconto di ben 5.500 euro.

Anticipo 500 – 84 mesi, 1ª rata a 360 giorni.

73 rate mensili di € 155,5.

Credito € 8.499,00 (inclusi servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 58). Interessi € 2.597. Dovuto € 11.375,50. TAN 6,85%, TAEG 9,91%.

Pertanto, anticipo bassissimo, minirate, ma costo del finanziamento del 9,91%: da soppesare.

La Panda Sport Hybrid con mini rate

In caso di rottamazione, la Panda Sport 70 CV Hybrid di listino €15.500, promo 12.700, promo con incentivo 11.200 oppure 9.700 solo con finanziamento. Anticipo € 500, 84 mesi, 1ª rata a 360 giorni, 73 rate mensili di € 179. Credito € 9.799 (inclusi servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 58). Interessi € 3.012,5. Dovuto € 13.091,00. TAN 6,85% e TAEG 9,56%.

E in più, altre due Panda in offerta

Volendo, ci sono anche la Wild 4×4 a 12.900, la City Life Metano a 11.300. Sempre super scontate col finanziamento della Casa.

