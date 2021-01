Promozione 2021 Lancia Ypsilon Hybrid: paghi nel 2022

Promozione 2021 Lancia Ypsilon Hybrid a 9.200 euro. A rate, grazie agli incentivi statali e all’offerta della Casa. Infatti, la legge di Bilancio 2021 prevede un ecobonus a chi compra per vetture parametrato alle emissioni di CO2 WLTP. L’incentivo statale nella fascia 61-135 g/km WLTP è pari a 1.500 euro, in caso di rottamazione di un veicolo under Euro 6 ultradecennale. E a condizione di uno sconto del venditore di almeno € 2.000 + IVA. E tutto il Gruppo FCA è molto attivo in materia.

Promozione 2021 Lancia Ypsilon Hybrid a 9.200 euro: listino 14.750

Guardate la picchiata verso il basso.

Di listino 14.750 euro per la Lancia Ypsilon Silver Hybrid 1.0 70 CV. Promo € 12.200. E promo con ecobonus € 10.700. Infine, € 9.200 solo con finanziamento FCA Bank, soggetto ad approvazione.

Il finanziamento della Ypsilon: 73 rate mensili di 170 euro dal 2022

Ecco allora il prestito finalizzato all’acquisto, che dà diritto al super sconto.

Anticipo € 500.

84 mesi.

1ª rata a 360 giorni. Paghi nel 2022.

73 rate mensili di €170,00

Credito € 9.299 (inclusi servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 58).

Interessi €2.855,50.

Dovuto € 12.434,00. Per TAN 6,85% e TAEG 9,69%.

Pertanto, l’offerta è allettante. Anticipo minimo, paghi nel 2022, con calma, quando è presumibile che ci sia davvero la ripresa economica post pandemia. In cambio, come sempre, occhio al TAEG, il costo del finanziamento. Influenzato anche dal fatto che il finanziamento è lunghissimo, su 73 rate mensili. D’altronde, in queste offerte, il cuore della questione sta lì: grande comodità, che si paga.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI