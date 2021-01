Come ottenere i più grossi sconti possibili? Semplice: basta comprare un’elettrica rottamando un usato ultradecennale. Vediamo allora le promozioni 2021 Opel Corsa-e con super sconto elettriche. Per la precisione la Elegance 136 CV al prezzo promozionale di 20.400 euro. Anziché 32.900: questo il prezzo rilevato cercando nel portale della Casa (nella pagina web della promo non c’è). Ma solo aderendo al finanziamento proposto, sino a fine gennaio 2021.

Promozioni 2021 Opel Corsa-e con super sconto elettriche: 189 euro al mese

Anticipo 2.500. Rata di 189 euro al mese. Valore futuro garantito 16.083,74.

Importo totale del credito 20.193,61. Cosa include la rata? Protezione Salute per un anno in omaggio più seguenti servizi facoltativi: Flexcare Base per 5 anni/75.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale), polizza Furto e incendio calcolato sulla Provincia di Milano, credito protetto con perdita d’impiego.

Interessi 2.505,15. Dovuto 22.855,74. TAN 4,6% e TAEG 5,73%: niente male.

Percorrenza 15.000 km/annui: occhio, chiedete in concessionaria la penale per chi sgarra.

Opel Corsa-e a noleggio a lungo termine: sino al 10 gennaio

Occhio, non fino al 31 gennaio, ma fino al 10 gennaio. Per 36 mesi e 45.000 km, noleggio Corsa-e Elegance 136 CV, con anticipo di 2.087,5 e 35 canoni mensili di 349 euro. Sempre con IVA. Esempio calcolato sulla Provincia di Milano. Offerta accessibile anche con permuta. Salvo approvazione Opel Financial Services.

Ecco cosa comprende. Un pacchetto all inclusive di tutto rispetto.

Protezione salute per un anno.

Tassa di proprietà (bollo auto).

Manutenzione ordinaria e straordinaria.

Assistenza stradale H24.

Vettura sostitutiva in caso di guasto o sinistro.

Copertura assicurativa Rca

Garanzia Infortuni conducente.

Polizza Furto e incendio.

Kasko.

Tutela legale.

Gestione sinistri e gestione multe.

