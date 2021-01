Cerchi un’offerta con piccole quote mensili? Ecco le promozioni 2021 mini rate per Peugeot 108 e 208, valide sino a fine gennaio. Andiamo al dunque subito: finanziamento per la 108 VTi 72 S&S 5 Porte Active, con durata 36 mesi e 45.000 km. Prezzo di listino 13.200. Prezzo promo 7.600, comprensivo del contributo di incentivo statale con rottamazione di un veicolo under Euro 6 immatricolato prima del 1° gennaio 2011, intestato da almeno 12 mesi. E del bonus della Casa. Ecco le condizioni del prestito finalizzato.

Promozioni 2021 mini rate per Peugeot 108: 89 euro al mese

Anticipo 1.570.

Più 35 rate mensili di 89 euro e l’eventuale maxi rata: Valore futuro garantito di 5.134. Mini rata che fa gola.

TAN 5,49%, TAEG 8,97%. Un tasso non bassissimo.

La rata mensile comprende il servizio facoltativo Efficiency: 2 anni di garanzia contrattuale più un anno di estensione con limite a 45.000 km e manutenzione ordinaria programmata 36 mesi/45.000 km. Importo mensile del servizio € 22. Salvo approvazione Banca PSA Italia.

Peugeot 208 a benzina: 129 euro al mese

Piccolo salto in avanti nella gamma del Costruttore del Leone. Durata 36 mesi e 45.000 km per la 208 PureTech 75 CV Active Pack. Listino 17.800. Prezzo promo 12.350, con rottamazione del vecchio ultradecennale.

Anticipo 2.190.

35 rate mensili di € 129

Maxirata finale (Valore futuro) 8.479.

Importo totale del credito € 10.160. Interessi € 1.563,05. Dovuto € 12.225 per TAN 5,49% e TAEG 7,66%. Come prima, la rata mensile comprende il servizio facoltativo Efficiency: 2 anni di garanzia contrattuale più 1 anno di estensione con limite a 30.000 km e manutenzione ordinaria programmata 36 mesi/45.000 Km (importo mensile 22 euro).

Ovviamente, lo sconto sale per l’elettrica, specie con rottamazione ultradecennale. In sintesi, lo schema vede il listino di 34.650 e il prezzo promo di 22.250. Anticipo 3.646. Rata di 159 euro. Valore futuro garantito di 16.446.

