Promozioni 2021 Citroën C3: tris di formule. Per iniziare, la Live PureTech 83 CV parte da un prezzo di listino di 14.100 euro si scenda a un prezzo promozionale di 9.900 euro in caso di rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011. Così da godere dei bonus statali. Quindi, lo sconto è di 4.200 euro. Ma si può anche scegliere un’altra versione a rate. Vediamo.

Promozioni 2021 Citroën C3 a zero anticipo

La Puretech 83 CV S&S parte da un listino di 15600. In contanti 11.650. Prezzo promo di 10650 valido solo con finanziamento.

Anticipo zero.

47 rate mensili da 139,48 euro.

Valore futuro garantito di 6.553,5€.

TAN 5,49%, TAEG 7,42%. Infatti, dal credito di 10.650 si arriva a 13.136,56 con interessi di 1.941,06.

C3 PureTech 83 Feel a noleggio a lungo termine

La Citroën C3 PureTech 83 Feel in affitto per 36 mesi e 45.000 km, con un anticipo di 2.509 e 35 canoni mensili di 209. Sempre IVA inclusa. L’offerta comprende:

manutenzione ordinaria e straordinaria,

assistenza stradale H24,

vettura sostitutiva in caso di guasto,

copertura assicurativa Rca,

antifurto con polizza Furto e incendio,

tassa di proprietà (bollo).

Chiaramente, l’offerta è calcolata su una Provincia. In questo caso, di Milano. I parametri cambiano in funzione della Provincia. Probabilmente, più alti sinistri, furti, frodi assicurative, più alto il canone. Volendo, come anticipo, si può fare dentro un usato in permuta.

Salvo approvazione di PSA Renting Italia. L’offerta include la copertura assicurativa gratuita protezione pandemie “PSAWeCare”: copre i rischi derivanti da sindromi influenzali di natura pandemica, per i primi 12 mesi dalla data di inizio del contratto di noleggio a lungo termine.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI