Promozione 2021 Abarth Monster Energy Yamaha con Valore futuro garantito

Promozione 2021 Abarth Monster Energy Yamaha 165 CV con Valore futuro garantito. A fine rateazione, si è davanti a tre possibili scelte. Se si versa il dovuto, pattuito a inizio contratto, si tiene la macchina. Invece, con il valore già fissato, si può anche dare in permuta l’usato per un’altra Abarth. Terzo, la vettura si restituisce senza né dare né avere un euro. A condizione che il cliente abbia rispettato la percorrenza e che le condizioni del veicolo siano quelle indicate nel contratto di partenza. In caso contrario, scattano addebiti.

Promozione 2021 Abarth Monster Energy Yamaha: i punti cruciali

Il listino è di € 26.700. Mentre per la promo di scende a € 24.200. Sconto di 2.500. Perché non ci sono tagli fortissimi come per le altre offerte viste prima? Esempio, la Fiat Nuova 500 elettrica. Semplice: zero incentivi. In quanto l’auto dello Scorpione è pepata e non rientra in una delle fasce di emissioni con i gettoni statali.

Anticipo € 5.420,

prima rata a 30 giorni,

48 rate mensili di € 249,

Valore futuro € 10.061,74.

Credito € 19.436,86 (inclusi servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici Plus € 115,86), interessi € 2.408,88. Dovuto € 22.028,74. TAN 3,95% e TAEG 5,61%. Niente male questo Tasso annuo effettivo globale. Un costo del finanziamento cioè non esorbitante. Percorrenza 60.000 km, costo supero 0,05€/km. Sino a fine gennaio.

Abarth 595 a 18.300 euro anziché 21.200

Per chi cerca qualcosa di meno… dopato, ecco l’Abarth 595 145 CV a 18.300 euro anziché 21.200. Sempre con finanziamento e con formula analoga alla precedente: è un vincolo. Anticipo € 3.560, prima rata a 30 giorni, 48 rate mensili di € 199, valore futuro € 7.916,84. Dovuto € 17.483,84 per un TAN 3,95% e una TAEG 6,03%.

