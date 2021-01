Promozione 2021 Jeep Renegade: finanziamento e noleggio. Due formule: o la compri o la prendi in affitto per anni (non parliamo del noleggio breve, quello dei weekend per intenderci). Iniziative valide fino al 31 gennaio 2021 soggette ad approvazione da parte di FCA Bank, per privati senza partita IVA.

Promozione 2021 Jeep Renegade: a rate con mega sconto

La Renegade Limited 1.3 4xe Plug-in Hybrid un un prezzo di listino di € 38.500. Con la promo si scende a € 29.490. Abbiamo infatti lo sconto ecobonus molto articolato, per via di normative che si sono stratificate. Per Renegade e Compass PHEV, l’incentivo è pari a 2.000 in caso di rottamazione e a condizione di uno sconto del venditore di almeno 2.000 +IVA; invece di 1000 senza rottamazione e a condizione di uno sconto del venditore di almeno 1.000 +IVA.

Finanziamento, come funziona per la Renegade

Anticipo € 6.500,

48 rate mensili di € 199,

Valore futuro garantito di € 19.525,56. Percorrenza totale 60.000 km, costo supero 0,10/km. Pertanto, a fine rateazione, la tengo versando quell’importo, o la do in permuta, o la restituisco.

Credito € 23.646,86 (inclusi servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici Plus 115,86), interessi € 5.262,70, Dovuto € 29.092,56. TAN fisso 5,95% e TAEG 7,25%.

Renegade a noleggio: quale canone

Per la Renegade 1.3 T4 PHEV 190 CV Limited 4xe Auto, l’offerta include: 48 mesi e una percorrenza di 1.000 km. Con canone mensile di 329 euro.

Il cliente pagherà in aggiunta un importo variabile mensile per i km effettivamente percorsi al costo di 0,09€/km per l’offerta base. E 0,18 €/km per l’offerta plus. Include Rca con penale risarcitoria, tassa di proprietà, assistenza stradale, servizio di infomobilità I-Care, utilizzo di una App gratuita per la gestione dei servizi. Ma cosa sono le penali? Gli addebiti a carico del cliente in caso di sinistro.

La Plus, anche servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, Furto e incendio con penale risarcitoria, riparazione danni con penale risarcitoria.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI