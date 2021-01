Promozione 2021 Fiat Nuova 500 elettrica e Hybrid: con ecobonus. Grazie agli ecoincentivi per la legge Bilancio 2021. C’è davvero da leccarsi i baffi, fra super sconti e agevolazioni di varia natura. Pur se vanno analizzati i costi dei finanziamenti eventuali. Con approvazione FCA Bank, entro fine gennaio. Simpatico il claim, del 2021 in relax: vedi foto in alto. In relax per i prezzi più bassi e per le mini rate.

Promozione 2021 Fiat Nuova 500 elettrica: maxi taglio al prezzo

La Nuova 500 Action parte da un listino di 26.150 euro. D’altronde, le elettriche questi prezzi hanno. Ma con la promo di scende a 19.930 euro. Raggiungibile grazie agli incentivi statali e al contributo FCA, anche senza usato da rottamare.

Ma cosa dicono le normative? La legge Bilancio 2019 prevede un bonus per l’acquisto di auto elettriche pari a 4.000 euro senza rottamazione. La legge Bilancio 2021 prevede un incentivo aggiuntivo per l’acquisto di auto elettriche pari a 1.000 anche senza usato da rottamare, e a condizione di uno sconto del venditore di almeno 1.000€+IVA.

Finanziamento FCA Bank Go Easy. Occhio: al netto degli incentivi statali di 4.000 € + 1.000 e del contributo FCA di 1.220 €, con prezzo promo di 19.930.

Anticipo 6.850.

36 rate mensili di 99 euro.

Valore futuro garantito 12.624,56 euro. Percorrenza 45.000, costo supero 0,05 €/km.

Credito 13.646,55 (con servizio marchiatura 200 euro, Polizza Pneumatici 25,55 euro).

Interessi 2.416,01. Dovuto dal consumatore 16.200,56 € per TAN 5,95% e TAEG 8,19%. Non bassissimo.

Fiat 500 Hybrid: a 9.900 euro

Il mitico Cinquino ibrido sotto i 10.000 euro in caso di rottamazione di auto ultradecennale. Come? Facile. La Cult 1.0 70 CV Hybrid di listino viene 15.500, promo € 12.900, promo con incentivo statale € 11.400 oppure € 9.900 solo con finanziamento. La legge Bilancio 2021 prevede un incentivo per nella fascia 61-135 g/km pari a 1.500 €, in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore a Euro 6 immatricolato prima del 1° gennaio 2011. E a condizione di uno sconto del venditore di almeno € 2.000 € + IVA.

Anticipo € 500,

84 mesi,

1ª rata a 360 giorni,

73 rate mensili di € 182,5,

credito € 9.999,00 (inclusi servizio marchiatura € 200,00, Polizza Pneumatici € 58,00), interessi € 3.068,

dovuto € 13.346,50 per TAN 6,85% TAEG 9,5%.

Quindi, grandissima sforbiciata allettante, con interessi da pagare. Conviene eccome, ma è bene essere consapevoli del contratto che si firma.

