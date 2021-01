Promozione 2021 Alfa Romeo Stelvio e Giulietta: quasi tutto oro

Promozione 2021 Alfa Romeo Stelvio e Giulietta. Un Biscione scatenato a inizio anno, con offerte gustose, ma con c’è anche qualche accorgimento da adottare, che vi riveleremo più in là. Insomma, è quasi tutto oro. Ricordiamo che tutto nasce dagli ecoincentivi statali per la legge Bilancio 2021, in vigore.

Promozione 2021 Alfa Romeo Stelvio: con Furto e incendio

Fino al 31 gennaio 2021, su vetture in pronta consegna, la Stelvio 2.2 Turbo Diesel 190 CV allestimento Sprint ha un listino di € 57000, con prezzo promo € 44.900.

Anticipo € 0, durata 37 mesi, prima rata a 180 giorni.

31 rate mensili di € 825.

Valore futuro garantito pari a € 27.999,61. Alla fine delle rate, lo versi e la tieni. Oppure la dai in permuta per quel valore. O la restituisci.

Include la polizza Furto e incendio che vale € 2.991,44 calcolata su cliente residente a Bologna. Occhio: se vivi a Napoli o Caserta o altre città dove i furti e le frodi assicurative auto sono statisticamente di più, la polizza costa di più. Da spalmare sulle rate.

Percorrenza totale 70.000 km, costo supero 0,05 euro/km. Se restituisci l’auto e superi il limite, paghi la penale.

Inclusi servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici Plus 87,49.

Credito € 48.519,93, interessi € 4.946,18, Dovuto €53.586,61, per TAN 3,99% e TAEG 7,58%. Quindi, il finanziamento ha un costo: soppesare tutto, con estrema cautela.

Giulietta Sport in offerta: 11.100 euro di sconto

Giulietta Sport 1.6 JTDM 120 CV con listino € 28.300, promo € 20.200 oppure 18.200 solo con finanziamento di FCA Bank.

Anticipo € 0 – durata 72 mesi, prima rata a 180 giorni. 67 rate mensili di € 353.

Credito €18.911,25 (inclusi servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 170,25).

Interessi €4.505,25. Dovuto € 26.672 per TAN e TAEG 8,72%. In questo caso, il TAEG (il costo totale del finanziamento) è ancora più alto rispetto a quello della Stelvio: ponderare.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI