Comprare online con e-Shop l’Alfa Romeo nel 2021: come funziona. Sito Internet tutto rifatto per offerte allettanti. Con qualche precauzione. Dice il claim: “Scegli la passione, prenota la tua nuova Alfa Romeo”. Ma perché, qual è la novità? Si fa quasi tutto online, comodamente da casa, con computer, tablet, smartphone. Guardate lo screenshot della honepage in alto: splendida, come colori, location, stile, classe. Degna del Biscione.

Comprare online con e-Shop l’Alfa Romeo nel 2021: cosa sapere

Infatti, FCA e-Shop è una piattaforma web che ti permette di prenotare online un veicolo del gruppo FCA tra quelli messi a disposizione sulla piattaforma da parte dei concessionari. Scegliendo tra veicoli nuovi in pronta consegna o veicoli km 0. Ovviamente, i veicoli godranno della stessa garanzia che la casa madre offre a tutti i suoi veicoli costruiti. Per i nuovi sarà valida a partire dal giorno della consegna. Per i veicoli già immatricolati, fermo restando l’eventuale garanzia residua di legge, la garanzia avrà una durata minima di 12 mesi, previo accordo con il cliente. Perché le km 0 sono usate.

Dopo la registrazione, l’utente avrà accesso al proprio Profilo personale, che gli consentirà di usufruire di tutte le funzionalità della piattaforma FCA e-shop.

Con carta di credito per l’anticipo

La manifestazione di interesse online ha carattere non vincolante e dopo aver lasciato i dati della carta di credito.

Facendo click sul pulsante “Continua” non verrà prelevato alcun importo dalla carta di credito dell’utente, ma verrà soltanto pre-bloccato l’importo indicato nella piattaforma FCA e-shop.

Solo in caso di conclusione del contratto di acquisto dell’auto, la concessionaria provvederà direttamente a prelevare l’importo dalla carta di credito e a imputarlo a titolo di caparra confirmatoria sul prezzo.

L’utente potrà quindi procedere alla sottoscrizione del Patto Chiaro/Contratto di Vendita recandosi direttamente presso la concessionario.

Attenzione: se il consumatore non procedesse con l’acquisto, decorsi 7 giorni dalla manifestazione di interesse online l’importo bloccato sarà automaticamente svincolato e reso nuovamente disponibile.

