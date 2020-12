Prima la multa all’auto; e poi nel mezzo pubblico se non rispetti le norme Covid. Possibile? I netturbini faranno multe anche sui bus: così un emendamento al disegno legge Bilancio 2021. Lo dice l’Asaps (Amici Polstrada). La novità riguarda i poteri degli accertatori della sosta, modificati a settembre con il decreto Semplificazione. E ora individuati tra coloro che potranno verificare il rispetto delle norme sul contenimento del coronavirus a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale. E sanzionarne il mancato rispetto come le Forze dell’ordine. Stesso potere a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbana.

I netturbini faranno multe Covid sui bus: rivoluzione

Morale. Una volta, gli ausiliari del traffico facevano multe solo alle auto: in futuro anche nei bus. Una volta, i netturbini non multavano; ora sanzionano chi nei bus non rispetta le regole Covid. Un bel caos burocratico-amministrativo, con le figure che si sovrappongono e si confondono, un cocktail bizantino e francamente inutile. Le regole sono già fin troppe: si dovrebbe semplificare, non complicare. La palla passa ai sindaci, saranno loro a decidere. Ampio potere ai Comuni dato dal Governo, quindi. Dall’1 gennaio 2021 alla fine dello stato di emergenza epidemiologica.

In teoria, il netturbino (lavoro più che dignitoso, come l’ausiliario del traffico, come qualunque altro, non è quello il discorso) può fare la multa all’auto parcheggiata male che ostacola la raccolta rifiuti: vedi qui. Poi tu sali sul bus, non rispetti le regole Covid, e ti dà un’altra sanzione, ben più pesante.

Grosso modo, se non hai la mascherina o fai assembramento, sono 400 euro di multa da decreti Covid. In auto, sarebbero 533 euro.

Sentiamo Giordano Biserni (numero uno Asaps): lo stravolgimento dei poteri di tali figure può creare una certa confusione.

Emendamenti blindati nel disegno legge Bilancio 2021

SI attende l’ok della Camera alla manovra economica per l’anno prossimo. Entro fine 2020. Certo che se passa alla Camera, poi è blindato al Senato: altamente probabile il sì finale. A meno di incredibili sorprese che però avrebbero ricadute davvero pesanti sul Governo Conte M5S-Pd.

