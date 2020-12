Un tirante corroso ha fatto crollare il Ponte Morandi. Alla base della tragedia, la corrosione della parte superiore del tirante Sud (dal lato di Genova) della pila 9. Lo dicono i periti incaricati dal giudice per le indagini preliminari, nell’ambito del procedimento che riguarda 73 indagati. Almeno stando a indiscrezioni.

Un tirante corroso ha fatto crollare il Ponte Morandi: siamo all’inizio

C’è qualche condanna? No. Uno o più colpevoli? No. Siamo all’inizio. Tutto è nato nell’agosto 2018, con una disgrazia stradale di gravità inaudita: 43 morti. C’è stata una riduzione dei trefoli che costituivano l’anima dei tiranti: così, il Ponte era instabile. Questa riduzione viene definita inaccettabile. Insomma, non doveva esserci.

Passiamo ai se. Giustamente, per gli esperti se controlli e manutenzione fossero stati eseguiti correttamente nel corso degli anni, questo avrebbe evitato la tragedia. Queste azioni, a quanto pare, o non ci sono state o sono state troppo poche o fatte male.

Viadotto Polcevera crollato: diversi fattori

Restiamo alle ipotesi. Perché il Viadotto Polcevera, o Ponte di Genova, è venuto giù? Forse, per un insieme di fattori, stando ai periti.

Carenze progettuali,

difetti costruttivi in fase di realizzazione,

assenza di controlli adeguati durante la costruzione (nel mirino, la direzione dei lavori e la commissione di collaudo,

più la mancata effettuazione delle indagini necessarie per verificare le condizioni dei trefoli (eppure c’è una forte raccomandazione a farlo, nel lontano 1985).

mancanza (o inadeguatezza) di interventi di restauro e riparazione per mettere in sicurezza il tirante difettoso.

Processo Ponte di Genova: bisogna attendere

Occorre aspettare il processo e il primo verdetto. Intanto, non esce benissimo da tutto questo neppure il Governo Conte M5S-Pd: molti esponenti di primo piano avevano promesso la revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia. Era agosto 2018. A fine 2020, non si sa niente del futuro di Aspi (Atlantia, Benetton).

