Coupon 10.000 euro Ala Romeo con finanziamenti: di che si tratta? Una promozione della Casa del Biscione valida sino a fine 2020. Si deve andare sul sito specifico (qui) e scaricare il documento che dà diritto al super sconto. Comunque, serve l’approvazione di FCA Bank alla richiesta di prestito finalizzato all’acquisto della macchina. Su vetture in pronta consegna.

Coupon 10.000 euro Alfa Romeo con finanziamenti: le offerte

Vediamo solo alcuni dei numerosi esempi. I prestiti includono servizio marchiatura e Polizza Pneumatici.

Giulietta Sport 1.6 JTDM 120 CV listino € 28.300, prezzo promo € 20.300 oppure €18.300 solo con finanziamento Alfa Flexi Rateale. Anticipo € 0, durata 84 mesi, prima rata a 30 giorni di € 289. Credito € 19.039,62 (inclusi servizio marchiatura € 200 e Polizza Pneumatici €198,62). Dovuto € 24.300. Tan 6,75% e Taeg 8,77%. Giulietta Sprint 1.6 JTDM 120 CV listino € 25.800, prezzo promo € 20.300 oppure € 18.300 solo con finanziamento. Anticipo € 0, durata 96 mesi. Prime 24 rate di € 194,18 + successive 72 rate di € 290,13. Dovuto € 25.576,68. Tan 6,75% e Taeg 8,48%. Giulia 2.2 Turbo Diesel 160 CV, allestimento Business listino € 46.000, prezzo promo € 36.000. Anticipo € 11.850, durata 49 mesi, prima rata a 30 giorni, 48 rate mensili di € 349. Valore futuro garantito pari alla Rata di € 14.849,9. Dovuto € 31.616,9. Tan 3,99%, Taeg 9,67%. Chilometraggio totale 90.000, costo supero 0,05/km. Stelvio 2.2 Turbo Diesel 160 CV, allestimento Business, listino € 52.500, prezzo promo € 41.000. Anticipo € 10.660, durata 49 mesi, prima rata a 30 giorni, 48 rate mensili di € 349. Valore futuro € 22.659,94. Con Polizza Furto & incendio € 3.503,89 calcolata su cliente residente a Bologna). Tan 3,99%. Taeg 8,61%. Chilometraggio totale 90.000, costo supero 0,05/km.

Vantaggi notevoli con la promo Alfa, ma attenzione al Taeg

Questi coupon 10.000 euro Alfa Romeo con finanziamenti sono molto allettanti. Prezzi super scontati e comodi finanziamenti, con rate accessibili. Tuttavia, attenzione al Taeg, il Tasso annuo effettivo globale: interessi più spese per le pratiche amministrative.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato. Disiscrivi le notifiche Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI