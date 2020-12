Promozione Alfa Romeo Stelvio a rate o a noleggio: a dicembre 2020, la Casa del Biscione propone il Suv con numerose formule. O la compri subito, o la prendi in affitto. A seconda delle tue esigenze e di quale offerta ti piace di più. In qualsiasi caso, come sempre in queste situazioni e per qualunque Costruttore, serve un’approvazione, per capire se il cliente abbia poi modo di onorare l’impegno.

Promozione Alfa Romeo Stelvio a rate o a noleggio: prima l’acquisto

Su vetture in pronta consegna, Stelvio 2.2 Turbo Diesel 190 CV RWD, allestimento Executive, listino € 58.000, prezzo promo € 45.000.

Anticipo € 12.860, prima rata a 30 giorni, 48 rate mensili di € 349, Valore futuro garantito pari alla maxirata di € 25.079,83.

Attenzione: nella rata, ci sono il servizio marchiatura di € 200, la Polizza Pneumatici Plus di € 115,86, la polizza Furto e incendio del valore di € 3.815,09 calcolata su cliente residente a Bologna. Per chi abita in zone diverse, il costo della polizza cambia.

Il dovuto è € 41.846,83 per TAN 3,99% e TAEG 8,60%. Chilometraggio totale 90.000 km, costo supero 0,05/km.

Il Suv Alfa in leasing: cosa cambia

Volendo, versi anticipo e canoni e guidi l’auto. Alla fine, se la vuoi, paghi il riscatto e diventa tua. È il leasing, ben diverso sia dall’acquisto sia dall’affitto.

Noleggio a lungo termine per la Stelvio

Anticipo di € 13.500 su Stelvio Business 190 CV. Poi, canone di € 399 al mese per 36 mesi e 60.000 km. Con approvazione di Leasys. Il conduttore, a scadenza del contratto, avrà diritto di prelazione per l’acquisto del veicolo al prezzo di € 30.700 Iva inclusa: quindi, è un noleggio particolare.

Servizi inclusi: tassa di proprietà (bollo auto), copertura Rca con penale risarcitoria, copertura Furto e incendio con penale risarcitoria. Più la riparazione danni con penale risarcitoria, l’assistenza stradale, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il servizio di infomobilità I-Care e l’utilizzo di un’App gratuita per la gestione dei servizi. Una dritta: fatevi dire la penale per chi restituisce l’auto sforando la percorrenza.

