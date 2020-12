Nuova Fiat 500 elettrica a 99 euro al mese, con anticipo di 6.850 euro

Nuova Fiat 500 elettrica a 99 euro al mese. Più anticipo di 6.850 euro. È la promozione della Casa, che punta forte sulla vettura a batteria, come possibile soluzione nel futuro dell’automotive. Minirate che fanno gola, visto che pesano poco sul conto corrente dell’automobilista. Per la Nuova 500 Action. Come sempre, serve l’approvazione di FCA Bank per chi dovesse chiedere il prestito finalizzato all’acquisto del Cinquino alla spina. Sino al 31 dicembre 2020.

Nuova Fiat 500 elettrica a 99 euro al mese: ma con esborso iniziale

Attenzione però, serve un anticipo. Seppure modesto.

In listino 26.150 euro. In promo 19.930 euro. Raggiungibile grazie agli incentivi statali e al contributo FCA, anche senza usato.

La legge Bilancio 2019 prevede un bonus per l’acquisto di auto elettriche pari a 4.000 euro senza rottamazione. La legge 77 del 17 luglio 2020 e il decreto 104 del 14 agosto 2020 prevedono un incentivo aggiuntivo per l’acquisto di auto elettriche pari a 1.000 euro, senza rottamazione. E a condizione di uno sconto del venditore di almeno 1.000 euro+Iva. Occhio: verificare sempre sui siti ufficiali delle autorità competenti la disponibilità degli incentivi.

Finanziamento FCA Bank Go Easy al netto degli incentivi statali di 4.000 euro+1.000 euro e del contributo FCA di 1.220 euro. Insomma, se hai un usato over 10 anni e massimo Euro 4, sono elevatissime le possibilità di arrivare a uno sconto ancora più forte.

Anticipo 6.850 euro, 36 rate mensili di 99 euro. Valore futuro garantito di 12.624,56 euro. Dopo 3 anni di rate, scegli se tenere l’auto versando 12.624,56 euro, darla in permuta per un’altra auto Fiat col valore usato di 12.624,56 euro, o se restituirla senza né dare né avere un euro.

Il costo del finanziamento della 500 a batteria

Credito di 13.646,55 euro (incluso spese istruttoria 325 euro, bolli 16 euro, servizio marchiatura 200 euro, Polizza Pneumatici 25,55 euro). Interessi 2.416,01 euro. Dovuto dal consumatore 16.200,56 euro. La causa? Il Tan 5,95% e il Taeg 8,19%.

Massima trasparenza dell’offerta Fiat

Da sottolineare che il sito Fiat dice tutto: percorrenza totale massima ammessa nei 3 anni di 45.000 km. Costo supero 0,05 euro al km in più. Quindi, se ridai indietro l’auto dopo i 3 anni di rateazione, e superi i 45.000 km, paghi una penale di 0,05 euro per km in più percorso. Inoltre, come sempre per i Valori futuri garantiti, la macchina in caso di restituzione dev’essere nelle condizioni contrattuali (esterni, interni e altro). Se non lo è, paghi una sanzione.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato. Disiscrivi le notifiche Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI