FCA Bank lancia Digital Factory in collaborazione con I3P

FCA Bank e I3P (incubatore di imprese innovative del Politecnico di Torino) hanno lanciato Digital Factory. Si tratta di una call esplorativa rivolta sia a startup che a piccole e medie imprese innovative.

Questo progetto si concentrerà soprattutto sulla ricerca di soluzioni di Fintech e Insurtech tramite l’utilizzo di algoritmi o metodologie innovative, supportando i processi di pagamento, i nuovi sistemi di valutazione del rischio assicurativo e finanziario e le soluzioni alternative per gestire prestiti, finanziamenti e microcredito dedicati al mondo dei finanziamenti automotive.

Digital Factory: FCA Bank lancia un nuovo progetto con l’incubatore I3P

L’ambito di interesse comprende anche la creazione di sistemi automatici e intelligenti per l’analisi dei bisogni assicurativi, finanziari e di gap analisys con cui fornire profilazioni personalizzate sia per i nuovi clienti che per quelli attuali. È possibile partecipare a questa iniziativa in maniera completamente gratuita presentando la candidatura dei progetti entro il 6 gennaio 2021 tramite il sito Web ufficiale.

I progetti saranno valutati da un comitato di esperti che selezionerà i finalisti entro venerdì 5 febbraio 2021. Questi avranno l’opportunità di presentare la propria soluzione in occasione dell’evento finale che si svolgerà entro lo stesso mese.

Il team vincente avrà l’opportunità e le risorse per sviluppare un Proof-of-Concept (PoC) con cui testare e dimostrare sul campo la fattibilità del caso d’uso presentato e inoltre potrà entrare in contatto con la realtà aziendale di FCA Bank e le altre società controllate dal gruppo.

Il lancio di Digital Factory rappresenta un nuovo step nel percorso di trasformazione digitale avviato da FCA Bank che ha l’obiettivo di migliorare l’esperienza del cliente e per ricercare prodotti bancari e assicurativi sempre all’avanguardia. Si tratta di un percorso orientato all’innovazione dell’intero settore bancario che ha già portato importanti novità per i pagamenti digitali, dall’e-Wallet al Payment Hub che consentono a FCA Bank di gestire le numerose transazioni relative ai servizi di in-vehicle payments.

Ecco le dichiarazioni dei dirigenti di FCA Bank e I3P

Giacomo Carelli, CEO di FCA Bank, ha dichiarato: “Riponiamo grande fiducia e aspettative nella collaborazione con I3P, un partner con cui condividiamo l’approccio votato all’innovazione tecnologica e che si è dimostrato decisamente all’avanguardia sul fronte delle soluzioni di open innovation. Come FCA Bank, infatti, crediamo fortemente nel valore derivante dalla carica innovatrice di startup e PMI, specie per un settore come il nostro, in cui la spinta alla digitalizzazione di processi e servizi è stata accelerata dall’emergenza pandemica“.

Giuseppe Scellato, presidente di I3P, invece ha detto: “Siamo molto orgogliosi di collaborare al progetto Digital Factory di FCA Bank attraverso una azione di supporto all’Open Innovation orientata ad attivare collaborazioni con startup. Le iniziative di innovazione aperta rappresentano delle opportunità rilevanti sia per l’esplorazione di nuove tecnologie e servizi sia per lo sviluppo del capitale umano“.

