Promozione Fiat Tipo a 222 euro al mese: soggetta ad approvazione di FCA Bank, coi soliti criteri utilizzati da tutti gli istituti di credito. Si valuta cioè, in modo del tutto autonomo, se il cliente abbia la possibilità di restituire il prestito negli anni. Sulla scorta di parametri interni. Sino a fine mese.

Promozione Fiat Tipo a 222 euro al mese

Iniziativa valida su un numero limitato di vetture in pronta consegna. Parliamo della Fiat Tipo 1.0 100 CV Euro 6d.Final benzina.

Listino € 18.500.

Promo € 15.900 in contanti. Oppure € 13.900 solo con finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank. Trattasi del prestito della Casa, e non di un qualsiasi istituto di credito. Si deve per forza passare per quel finanziamento se si vuole il maxi sconto.

Rate per 7 anni a chi compra la nuova Tipo

Anticipo zero, che è una grande comodità per non intaccare il conto corrente.

84 rate mensili di € 221,5.

Importo Totale del Credito € 14.499,00 (inclusi servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 58). Interessi € 3.813,00. Totale Dovuto € 18.630. TAN fisso 6,85% e TAEG 9,09%. Il Tasso annuo effettivo globale non è dei più bassi, ma perché l’anticipo è zero. E perché ci sono 7 anni di quote mensili senza maxirata finale.

In offerta la Tipo Station Wagon

Come alternativa, per chi desidera un’altra tipologia di vettura, c’è la Tipo Station Wagon in promozione. La 1.0 100 CV a benzina con un listino di 20.000 euro e un prezzo promo 17.400 euro, che scende a 15.400 euro con prestito di FCA Bank.

L’anticipo è sempre zero, con rateazione in 7 anni: 84 rate mensili di 244 euro. Pertanto, il credito di 15.999,00 (inclusi servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 58) sale con gli interessi per 4.203 sino ad arrivare a un totale di € 20.520. Con TAN fisso 6,85% e TAEG 8,89%, appena inferiore rispetto al TAEG della promo precdente.

