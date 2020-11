Promozione novembre 2020 Lancia Y Hybrid con 3 strade: la piccola italiana beneficia degli ecoincentivi per le ibride. C’è un bonus statale per l’acquisto di auto parametrato alle emissioni di CO2. L’incentivo statale nella fascia 61-90 g/km è pari a € 1.750, in caso di rottamazione e a condizione di uno sconto del venditore di almeno 2.000 + IVA. Taglio pari a 1.000, senza rottamazione e a condizione di uno sconto del venditore di almeno 1.000 + IVA.

Promozione novembre 2020 Lancia Y Hybrid con 3 strade: quali parametri

Analizziamo l’offerta FCA. Ypsilon Silver Hybrid 1.0 70 CV di listino costa 14.750.

Promo € 12.150. Promo con ecobonus € 10.400. Oppure € 8.900 solo con finanziamento. Si chiama Be-Hybrid contributo prezzo minirata di FCA Bank. Anticipo zero, 96 mesi, 1ª rata a 30 giorni. Quindi, non tiri fuori un euro, la prima quota è addebitata dopo un mese, e tutto l’importo viene spalmato su 8 anni. Alla fine, nessuna maxirata eventuale. Un prestito comodo.

Doppia rateazione per la Lancia Y

Prime 24 rate mensili di €98,58 più successive 72 rate mensili di € 147,15. Tutte minirate, le prime più basse delle altre.

Importo Totale del Credito € 9.507,29 (con servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 66,29). Interessi € 3.117,43. Dovuto € 12.987,72 per TAN 6,85% e TAEG 9,69%. Che arriva a sfiorare il 10% per l’anticipo zero e la diluizione in ben 8 anni del finanziamento.

