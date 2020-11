Iniziativa valida fino al 30 novembre 2020 solo su un numero limitato di vetture in pronta consegna: promozione novembre 2020 Fiat 500X con doppia scelta. Due le possibilità per portarsi a casa la crossover italiana. Esattamente, è la 500X Sport 1.0 120 CV Euro 6d-TEMP.

Promozione novembre 2020 Fiat 500X: l’analisi

La partita si gioca su 3 prezzi.

Quello di partenza è di € 24.500. In contanti, promo € 19.500. Si scende a € 17.500 solo con finanziamento contributo prezzo di FCA Bank. Anticipo zero, 84 rate mensili di € 275,5. L’importo totale del credito è € 18.099.

Offerta 500X: quale TAEG

L’elemento chiave è il TAEG, Tasso annuo effettivo globale, che include tutti i costi del finanziamento: 8,67%. Non è bassissimo per via dell’anticipo zero e della lunghissima rateazione. Inoltre, nella rata sono inclusi servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 58. Interessi per € 4.749 per TAN 6,85%. Importo totale dovuto € 23.166.

Pertanto, lo sconto massimo col prestito FCA Bank è di € 7.000. Mentre il totale dovuto lievita a € 23.166: la convenienza c’è eccome considerando un inizio ultra soft con anticipo zero e le 84 rate mensili che non pesano per nulla in virtù della tipologia di veicolo. Senza ecobonus statali non trattandosi di ibrida o elettrica: si è sicuri dell’offerta.

