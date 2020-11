Promozione Fiat Tipo City Cross da € 16.900: 84 rate

Promozione Fiat Tipo City Cross da € 16.900: per tutto novembre, con approvazione FCA Bank. Offerta che include clima automatico, radio DAB touchscreen 7’’ con Apple CarPlay/Android Auto e Cerchi Styled da 16′.

Promozione Fiat Tipo City Cross da € 16.900: 7 anni

Parliamo della Tipo City Cross 5 Porte 1.0 100 CV Euro 6d-Final benzina.

Prezzi (IPT e contributo PFU esclusi) listino € 21.500, promo € 18.900 in contanti.

Oppure € 16.900 solo con finanziamento. Anticipo zero e 7 anni di rate: molto comodo. Sono 84 rate mensili di € 266,5. Credito € 17.499,00.

Ovviamente, ci sono interessi per € 4.593. Con un dovuto di € 22.410 per TAN 6,85% e TAEG 8,73%. Pesa l’anticipo zero, la rateazione lunghissima. Così, si ha il quadruplice vantaggio dell’anticipo zero, di non toccare il conto corrente, di pagare rate ragionevoli, e di non avere una maxi-rata finale eventuale da versare: la macchina si paga tutta.

Cosa include la rata mensile

Sul piatto della bilancia, va messo che la rata mensile include il servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 58. Che si spalmano nei 7 anni. Un classico dei finanziamenti FCA. Rammentiamo che la Cross è arrivata ora, col restyling della Tipo. Stile crossover che non stona su questo veicolo.

Inoltre, in questo caso, la promo è certa: gli ecobonus statali non c’entrano niente, si va a colpo sicuro.

