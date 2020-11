Promozione novembre 2020 Fiat 500 Hybrid a rate. Il Cinquino con doppio motore in offerta gustosa per tutto il mese. Iniziativa valida fino al 30 novembre 2020 in caso di rottamazione. Quindi, con ecobonus statali, che per le ibride ci sono tuttora. Il modello per la precisione è la 500 Pop 1.0 70 CV Hybrid – prezzi (IPT e contributo PFU esclusi).

Promozione novembre 2020 Fiat 500 Hybrid a rate: quale sconto

Listino € 15.350.

Prima possibilità: promo € 12.850 in contanti. Seconda via: promo con incentivo statale € 11.100. Terza strada: € 9.600 solo con finanziamento contributo prezzo Be-Hybrid di FCA Bank.

L’incentivo statale nella fascia 61-90 g/km è pari a 1.750 €, in caso di rottamazione e a condizione di uno sconto del venditore di almeno € 2.000€ + IVA. E pari a 1.000 €, senza rottamazione e a condizione di uno sconto del venditore di almeno € 1.000€ + IVA.

Quale finanziamento per la 500 ibrida

Anticipo € 0,

96 mesi,

prima rata a 30 giorni,

prime 24 rate mensili di € 105,58 + successive 72 rate mensili di € 157,72. Pertanto, paghi 2 anni di rata più bassa, e poi 6 anni di rate più alte.

Importo Totale del Credito € 10.207,29 (servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 66,29). Interessi €3.346,47. Dovuto €13.916,76. TAN fisso 6,85%, TAEG 9,5%. Chiaramente, sul TAEG incidono le 96 rate: periodo lunghissimo che fa salire il costo del finanziamento. Così in parte si raffredda l’effetto sconto, ma c’è la grande comodità dell’anticipo zero e della diluizione del pagamento negli anni.

Attiva le notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI