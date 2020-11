I finanziamenti anticipo zero sono una grandissima comodità: non intacchi il conto corrente, parti molto in relax. Ne è un esempio la promozione novembre 2020 Alfa Romeo Giulietta anticipo zero. Iniziativa valida fino al 30 novembre 2020, su vetture in pronta consegna, con il contributo Alfa Romeo e dei Concessionari aderenti. Si chiama finanziamento Alfa Flexi rateale contributo Prezzo di FCA Bank.

Promozione novembre 2020 Alfa Romeo Giulietta anticipo zero: cosa succede

Giulietta Sport 1.6 JTDM 120 CV listino € 28.300.

Prima possibilità: prezzo promo € 20.300 (IPT e contributo PFU esclusi) in contanti. Così hai € 8.000 di sconto.

Seconda possibilità: € 18.300 a rate. In questo modo la sforbiciata lievita a € 10.000.

Finanziamento Giulietta in 7 anni

Finanziamento Alfa Flexi rateale: Anticipo € 0, durata 84 mesi, prima rata a 30 gg di € 289. Importo Totale del Credito € 19.039,62 (incluso spese istruttoria €325, bolli €16 servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 198,62).

Si pagano interessi € 4.942,38. Dovuto € 24.300. TAN fisso 6,75% e TAEG 8,77%.

Seconda promo Giulietta

Ma vediamo un’altra promo: Giulietta Ti 1.6 JTDM 120 CV listino €25.800, promo a € 20.300 oppure €18.300 solo con finanziamento. Anticipo zero, 96 mesi, prime 24 rate mensili di € 194,18 + successive 72 rate mensili di € 290,13. Con servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici €227. Si arriva a un dovuto di € 25.576,68 con TAN fisso 6,75% e TAEG 8,48%.

