Promozione novembre 2020 Alfa Romeo Giulia in leasing. Ci siamo occupati del noleggio e dell’acquisto: ora del leasing. Cos’è? Versi un anticipo, paghi canoni mensili e guidi l’auto, che non è tua. Lo sarà, se lo vorrai, alla fine dei canoni, pagando il riscatto: allora ne diverrai proprietario. Iniziativa valida fino al 30 novembre 2020, su vetture in pronta consegna, con il contributo Alfa Romeo e dei concessionari aderenti.

Promozione novembre 2020 Alfa Romeo Giulia in leasing: quali elementi

In offerta c’è l’Alfa Romeo Giulia 2.2 Turbo Diesel 160 CV, allestimento Business listino € 36.885,25 (netto iva e MIS), valore fornitura promo € 29.508,20 (netto di Iva, messa in strada, IPT e contributo PFU).

L’idea si chiama Alfa Romeo Flexi Premium lease di FCA Bank: soggetta ad approvazione come un finanziamento.

Anticipo € 9.130,

48 mesi,

primo canone a 30 giorni,

48 canoni mensili di € 299.

Cosa include il canone leasing della Giulia

Il canone mensile comprende:

servizio marchiatura € 200,

Polizza Pneumatici Plus 113,50, polizza F&I € 2.520,8.

Oltre i seguenti servizi facoltativi:

polizza Rc auto € 3.752, premi calcolati su un cliente residente a Bologna (variano secondo la città),

Mopar Service Care 2 tagliandi in 5 anni € 600.

A quanto è fissato il riscatto della Giulia

Pertanto, abbiamo anticipo e canoni. Valore di riscatto € 12.170,05. È eventuale, facoltativo.

Spese istruttoria € 325 + bolli € 16. Tan fisso 3,99% (salvo arrotondamento rata) – Tasso Leasing 4,10%. Km totali previsti 90.000, costo supero chilometrico 0,05 €/km: è ottimo che questi dati vengano subito forniti con la massima correttezza.

