Promozione novembre 2020 Alfa Romeo Stelvio a noleggio. Offerta valida fino al 30 novembre 2020. Soggetta a disponibilità dei veicoli e all’approvazione di Leasys, come fosse un finanziamento. È per la 2.2 Turbo Diesel 160 CV Business AT8 RWD.

Promozione novembre 2020 Alfa Romeo Stelvio a noleggio: 4 anni

L’offerta prevede 48 mesi di locazione e include una percorrenza di 1.000 km. Il cliente pagherà in aggiunta un importo variabile mensile per i km effettivamente percorsi al costo di 0,09 €/km per l’offerta base. E 0,18 €/km per l’offerta plus. I km percorsi verranno rilevati attraverso il servizio di infomobilità Leasys I-Care.

Quindi hai una base. Più un extra. Che varia secondo la proposta.

Che cosa include l’affitto base della Stelvio

Servizi inclusi nell’offerta base dell’Alfa Romeo Stelvio:

tassa di proprietà,

copertura Rca con penale risarcitoria,

assistenza stradale, servizio di infomobilità I-Care,

utilizzo di una App gratuita per la gestione dei servizi.

Che cosa include l’affitto plus della Stelvio

Servizi compresi nell’offerta plus:

tassa di proprietà,

copertura Rca con penale risarcitoria,

copertura Furto e incendio con penale risarcitoria,

servizio riparazione danni con penale risarcitoria,

assistenza stradale,

servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria,

servizio di infomobilità I-Care,

utilizzo di una App gratuita per la gestione dei servizi.

I tanti pro e qualche limite del noleggio Stelvio

La proposta è interessantissima, anche perché dipende da te: più km percorri, più paghi. Alla fine, è un pay per use ultra moderno, versione noleggio a lungo termine anche per i privati senza partita Iva. I prezzi sono ottimi, specie in virtù della tipologia di veicolo.

Il sito Internet, però, nulla dice degli importi delle penali risarcitorie: è lì che si gioca la partita, perché se le penali sono elevate, il rischio diventa forte qualora il sinistro venga causato.

