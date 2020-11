Promozione Citroën C3: super sconto

Promozione Citroën C3: la francesina in offerta interessante fino a domani incluso, martedì 3 novembre. Offerte promozionali valide in caso di contestuale rottamazione di un veicolo con almeno 10 anni di anzianità per i contratti stipulati fino al 3 novembre 2020 ed immatricolati entro il 30 novembre 2020, non cumulabili con altre iniziative in corso e valide fino ad esaurimento stock.

Promozione Citroën C3: finanziamento

Esempio di finanziamento per clientela privata con durata 48 mesi e 40000 km su Citroën C3 Feel Puretech 83 CV S&S .

Prezzo di listino 15.600 €. Prezzo Promo di 11.850 € valido solo con finanziamento anziché 12.850 €, IVA e messa su strada incluse.

Anticipo 0 €. Importo totale del credito 11850€. Spese pratica pari a 350 €. Importo totale dovuto 14471,25 €. Interessi 2072,75 € .

47 rate mensili da 165,25 € e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 6.506 €. Salvo approvazione Banca PSA Italia.

Attenzione al TAEG della promo della Casa

TAN (fisso) 5,49%, TAEG 7,31%. È qui che si gioca la partita. Da una parte, hai uno sconto super di 3.750 €. Dall’altra però c’è un TAN (interessi) che sfiora il 6% e una TAEG (costo totale del finanziamento) che va ben oltre il 7%. C’è di buono che all’inizio non si paga niente, giacché l’anticipo è zero: una grande comodità per chi non vuole intaccare il conto corrente.

